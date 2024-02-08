В Україну привезуть доступний електромобіль Kia із запасом ходу 460 км (фото)

Кросовер Kia Niro став більшим і оригінальнішим на вигляд. Електрична версія моделі оснащена 204-сильним мотором і здатна проїхати 460 км без підзарядки.

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На український ринок вийде новий Kia Niro другого покоління. Компактний кросовер дебютує в електричному виконанні. Подробиці моделі розкрили на офіційному сайті Kia.

Кросовер Kia Niro підріс до 4,42 м завдовжки і вирізняється оригінальнішим дизайном. У салоні на передній панелі встановлено два дисплеї. Автомобіль став просторішим, а об'єм його багажника зріс до 475 л.

Запас ходу електрокросовера становить 460 км Фото: Kia

Електромобіль Kia Niro зберіг силову установку попередника — 204-сильний мотор і батарею ємністю 64,8 кВт∙год. Він здатний розігнатися до 100 км/год за 7,8 с і розвинути 167 км/год, а його запас ходу становить 460 км. Зарядка електрокара у швидкому режимі на 80% займає 43 хвилини.

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Крім того, модель продовжують випускати в гібридних модифікаціях на 141 і 180 к.с., причому потужніший варіант є підзаряджається.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: Kia

Новий Kia Niro в Україні на перших порах буде доступний тільки в одній комплектації Prestige за 1 619 950 гривень. Вона отримала безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, електропривод крісла водія, підігрів керма і сидінь обох рядів, а також набір систем безпеки.

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