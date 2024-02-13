Практичные и доступные: лучшие компактные кроссоверы 2024 года (фото)

В Великобритании составили рейтинг лучших компактных кроссоверов для города. В ТОП-10 попали модели с просторным салоном и экономичными двигателями.

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Компактные кроссоверы – один из самых популярных сегментов авторынка. Они небольшие, маневренные и экономичные, но при это обладают высоким клиренсом и просторные внутри. Британское издание Whatcar выбрало лучшие компактные кроссоверы 2024 года.

10 место. Audi Q2

Audi Q2 Фото: Audi

Кроссовер Audi Q2 не самый дешевый, но зато у него качественный салон и продуманная мультимедийная система.

Плюсы:

качественный салон;

хорошая управляемость.

ликвидность.

Минусы:

высокая цена;

жестковата езда с 19-дюймовыми дисками.

9 место. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross комфортабельный и неплох в управлении. Для своих размеров он просторный и обладает большим багажником.

Плюсы:

просторный салон;

хорошая управляемость;

высокий уровень безопасности.

Минусы:

завышенная цена;

отделка хуже, чем у других Volkswagen.

8 место. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq Фото: Skoda

У Skoda Kamiq вместительный салон и большой багажник. Его турбомоторы тяговитые и экономичные.

Плюсы:

просторные салон и багажник;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

небогатое базовое оснащение;

низкая посадка.

7 место. Volkswagen Taigo

Volkswagen Taigo Фото: Volkswagen

Volkswagen Taigo – стильный собрат T-Cross с покатой купеобразной крышей. У него на удивление просторный второй ряд и богатая комплектация. 1,0-литровый 95-сильный турбомотор экономичный, а подвеска комфортабельная.

Плюсы:

просторный салон;

комфортабельная подвеска;

дешевый в содержании.

Минусы:

неинтересная управляемость;

не лучшее качество отделки.

6 место. Skoda Karoq

Skoda Karoq Фото: Skoda

У Skoda Karoq просторный и продуманный салон, а также богатое оснащение. 150-сильный турбомотор тяговитый и экономичный. Энергоемкая подвеска хорошо справляется с выбоинами.

Плюсы:

просторный и практичный салон;

хорошо настроена подвеска.

Минусы:

неинтересная управляемость.

Важно

Сделано в Украине: тест-драйв кроссовера Skoda Karoq

5 место. Range Rover Evoque

Range Rover Evoque Фото: Land Rover

Range Rover Evoque привлекает качественной отделкой салона, богатой комплектацией и высокой посадкой. Можно выбирать бензиновые, дизельные и гибридные модификации.

Плюсы:

богатое оснащение;

ликвидность.

Минусы:

повышенный расход топлива;

ненадежность.

4 место. Smart #1

Smart #1 Фото: Mercedes-Benz

Первый кроссовер Smart отличается от других моделей марки размерами и мощностью. Топовый 428-сильный вариант стартует до сотни за 3,9 с. У него невысокая посадка, но практичный интерьер с качественной отделкой.

Плюсы:

качественный салон;

хорошие динамика и управляемость.

Минусы:

маленький багажник;

жесткая подвеска.

3 место. Ford Puma

Ford Puma Фото: Ford

У Ford Puma отличная управляемость и экономичные 1,0-литровые турбомоторы. Также стоит отметить большой багажник.

Плюсы:

большой багажник;

экономичные моторы;

хорошая управляемость.

Минусы:

тесный второй ряд;

не лучшая обзорность.

Важно

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2 место. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc просторнее младшего брата T-Cross. У него качественный салон, вместительный багажник и удобное водительское место. Кроссовер экономичный и обладает энергоемкой подвеской.

Плюсы:

комфортабельная езда;

большой багажник;

высокая посадка.

Минусы:

не лучшая управляемость;

высокая цена.

1 место. Lexus LBX

Lexus LBX Фото: Lexus

Новый Lexus LBX – премиальный кроссовер по относительно невысокой цене. Кроссовер отличается качественной внутренней отделкой и хорошей шумоизоляцией. У авто мягкая подвеска и экономичная гибридная установка.

Плюсы:

качественный салон;

экономичность;

богатое оснащение.

Минусы:

тесный салон.

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