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Практичные и доступные: лучшие компактные кроссоверы 2024 года (фото)

компактные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, кроссоверы 2024 года
Фото: Auto Express | Компактные кроссоверы пользуются огромным спросом

В Великобритании составили рейтинг лучших компактных кроссоверов для города. В ТОП-10 попали модели с просторным салоном и экономичными двигателями.

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Компактные кроссоверы – один из самых популярных сегментов авторынка. Они небольшие, маневренные и экономичные, но при это обладают высоким клиренсом и просторные внутри. Британское издание Whatcar выбрало лучшие компактные кроссоверы 2024 года.

10 место. Audi Q2

Audi Q2, компактные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, кроссоверы 2024 года Fullscreen
Audi Q2
Фото: Audi

Кроссовер Audi Q2 не самый дешевый, но зато у него качественный салон и продуманная мультимедийная система.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • хорошая управляемость.
  • ликвидность.

Минусы:

  • высокая цена;
  • жестковата езда с 19-дюймовыми дисками.

9 место. Volkswagen T-Cross

Volkswagen T-Cross, компактные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, кроссоверы 2024 года Fullscreen
Volkswagen T-Cross
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Cross комфортабельный и неплох в управлении. Для своих размеров он просторный и обладает большим багажником.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • хорошая управляемость;
  • высокий уровень безопасности.

Минусы:

  • завышенная цена;
  • отделка хуже, чем у других Volkswagen.

8 место. Skoda Kamiq

Skoda Kamiq, компактные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, кроссоверы 2024 года Fullscreen
Skoda Kamiq
Фото: Skoda

У Skoda Kamiq вместительный салон и большой багажник. Его турбомоторы тяговитые и экономичные.

Плюсы:

  • просторные салон и багажник;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • небогатое базовое оснащение;
  • низкая посадка.

7 место. Volkswagen Taigo

Volkswagen Taigo, компактные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, кроссоверы 2024 года Fullscreen
Volkswagen Taigo
Фото: Volkswagen

Volkswagen Taigo – стильный собрат T-Cross с покатой купеобразной крышей. У него на удивление просторный второй ряд и богатая комплектация. 1,0-литровый 95-сильный турбомотор экономичный, а подвеска комфортабельная.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • комфортабельная подвеска;
  • дешевый в содержании.

Минусы:

  • неинтересная управляемость;
  • не лучшее качество отделки.

6 место. Skoda Karoq

Skoda Karoq, компактные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, кроссоверы 2024 года Fullscreen
Skoda Karoq
Фото: Skoda

У Skoda Karoq просторный и продуманный салон, а также богатое оснащение. 150-сильный турбомотор тяговитый и экономичный. Энергоемкая подвеска хорошо справляется с выбоинами.

Плюсы:

  • просторный и практичный салон;
  • хорошо настроена подвеска.

Минусы:

  • неинтересная управляемость.
Важно
Сделано в Украине: тест-драйв кроссовера Skoda Karoq
Сделано в Украине: тест-драйв кроссовера Skoda Karoq

5 место. Range Rover Evoque

Range Rover Evoque, компактные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, кроссоверы 2024 года Fullscreen
Range Rover Evoque
Фото: Land Rover

Range Rover Evoque привлекает качественной отделкой салона, богатой комплектацией и высокой посадкой. Можно выбирать бензиновые, дизельные и гибридные модификации.

Плюсы:

  • богатое оснащение;
  • ликвидность.

Минусы:

  • повышенный расход топлива;
  • ненадежность.

4 место. Smart #1

Smart #1, компактные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, кроссоверы 2024 года Fullscreen
Smart #1
Фото: Mercedes-Benz

Первый кроссовер Smart отличается от других моделей марки размерами и мощностью. Топовый 428-сильный вариант стартует до сотни за 3,9 с. У него невысокая посадка, но практичный интерьер с качественной отделкой.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • хорошие динамика и управляемость.

Минусы:

  • маленький багажник;
  • жесткая подвеска.

3 место. Ford Puma

Ford Puma, компактные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, кроссоверы 2024 года Fullscreen
Ford Puma
Фото: Ford

У Ford Puma отличная управляемость и экономичные 1,0-литровые турбомоторы. Также стоит отметить большой багажник.

Плюсы:

  • большой багажник;
  • экономичные моторы;
  • хорошая управляемость.

Минусы:

  • тесный второй ряд;
  • не лучшая обзорность.
Важно
Практичные и вместительные: лучшие универсалы 2024 года (фото)
Практичные и вместительные: лучшие универсалы 2024 года (фото)

2 место. Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc, компактные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, кроссоверы 2024 года Fullscreen
Volkswagen T-Roc
Фото: Volkswagen

Volkswagen T-Roc просторнее младшего брата T-Cross. У него качественный салон, вместительный багажник и удобное водительское место. Кроссовер экономичный и обладает энергоемкой подвеской.

Плюсы:

  • комфортабельная езда;
  • большой багажник;
  • высокая посадка.

Минусы:

  • не лучшая управляемость;
  • высокая цена.

1 место. Lexus LBX

Lexus LBX, компактные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие компактные кроссоверы, кроссоверы 2024 года Fullscreen
Lexus LBX
Фото: Lexus

Новый Lexus LBX – премиальный кроссовер по относительно невысокой цене. Кроссовер отличается качественной внутренней отделкой и хорошей шумоизоляцией. У авто мягкая подвеска и экономичная гибридная установка.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • экономичность;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • тесный салон.

Ранее Фокус рассказывал про лучшие автомобили для начинающих водителей.

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