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Просторі та практичні: визначені кращі сімейні кросовери 2024 року (фото)

сімейні кросовери, кращі сімейні кросовери, кращі кросовери
Фото: Motor.es | У рейтинг потрапили не лише масові, але й преміальні моделі

У Великій Британії склали рейтинг кращих сімейних кросоверів. До нього потрапили масові та преміальні моделі, обладнані як двигунами внутршнього згоряння, так і електромоторами.

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Кросовери зараз є найпопулярнішим класом авто серед сімейних автомобілістів. Якщо раніше вони обирали мінівени чи універсали, то в останні роки все частіше віддають перевагу саме моделям підвищеної прохідності. Британське видання WhatCar визначило кращі кросовери 2024 року для сім’ї.

10 місце. Ford Kuga

Ford Kuga, сімейні кросовери, кращі сімейні кросовери, кращі кросовери Fullscreen
Ford Kuga
Фото: Ford

Ford Kuga приваблює хорошою керованістю та просторим заднім рядом з регулюваннями сидінь. У лінійці є доступні бензинові та економічні гібридні модифікації.

Плюси:

  • невисока ціна;
  • економічні гібридні версії.

Мінуси:

  • якість внутрішнього оздоблення;
  • невеликий багажник.
Важливо
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Представлено незвичний електромобіль Honda CR-V із заводським ГБО (фото)

9 місце. Audi Q5

Audi Q5, сімейні кросовери, кращі сімейні кросовери, кращі кросовери Fullscreen
Audi Q5
Фото: Audi

Преміальний кросовер Audi Q5 вирізняється комфортною підвіскою та непоганою керованістю. У нього великий багажник і якісні матеріали оздоблення салону. В лінійці є бензинові, дизельні та гібридні модифікації, а найвигіднішою вважається економічна та недорога дизельна версія на 150 к. с.

Плюси:

  • тяговиті двигуни;
  • гарно настроєна ходова;
  • якісне оздоблення салону.

Мінуси:

  • жорсткувата їзда в версії S Line;
  • малий запас ходу на електротязі в гібрида.

8 місце. Lexus NX

Lexus NX, сімейні кросовери, кращі сімейні кросовери, кращі кросовери Fullscreen
Lexus NX
Фото: Lexus

Кросовер Lexus NX має якісний салон з комфортабельними кріслами. У нього м’яка підвіска та економічні гібридні версії, хоча топовий плагін-гібрид надто дорогий. Також кросовер не найпросторіший у класі.

Плюси:

  • гарна динаміка;
  • надійність.

Мінуси:

  • бензиновий двигун шумний;
  • дорогі топові версії.

7 місце. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC, сімейні кросовери, кращі сімейні кросовери, кращі кросовери Fullscreen
Mercedes-Benz GLC
Фото: Mercedes-Benz

Новий Mercedes GLC залишається комфортабельним і тихим, а його салон просторний. У лінійці з’явився пагін-гібрид, здатний проїхати понад 120 км в електричному режимі.

Плюси:

  • просторий салон;
  • багата комплектація;
  • чудовий плагін-гібрид.

Мінуси:

  • бензинові двигуни треба розкручувати;
  • якість оздоблення могла бути кращою.

6 місце. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV, сімейні кросовери, кращі сімейні кросовери, кращі кросовери Fullscreen
Skoda Enyaq iV
Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV – один із найдешевших сімейних електрокросоверів. У нього продуманий салон із комфортабельними кріслами, парасолькою в дверях, розкладними столиками, та безліччю відсіків для дрібних речей. Електрокар має непоганий запас ходу.

Плюси:

  • практичний салон;
  • великий запас ходу;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • не найкраща динаміка;
  • бідна комплектація.

5 місце. Volvo XC40

Volvo XC40, сімейні кросовери, кращі сімейні кросовери, кращі кросовери Fullscreen
Volvo XC40
Фото: Volvo

Компактний кросовер Volvo XC40 просторий для своїх розмірів та має багате оснащення (особливо системами безпеки). У лінійці є бензинові, дизельні, гібридні та навіть електричні версії. Найкраще співвідношення ціни і якості має 2,0-літровий бензиновий турбомотор.

Плюси:

  • якісний салон;
  • багате оснащення системами безпеки;
  • комфортабельна підвіска.

Мінуси:

  • шумний на трасі.

4 місце. Kia EV6

Kia EV6, сімейні кросовери, кращі сімейні кросовери, кращі кросовери Fullscreen
Kia EV6
Фото: Kia

Електромобіль Kia EV6 має на диво просторий салон і непогану керованість, проте його підвіска досить жорстка. Запас ходу в кросовера непоганий уже в базовій версії, та й заряджається він швидко.

Плюси:

  • великий запас ходу і швидка зарядка;
  • багато місця для ніг ззаду.

Мінуси:

  • маленький багажник;
  • жорстка підвіска.

3 місце. BMW iX3

BMW iX3, сімейні кросовери, кращі сімейні кросовери, кращі кросовери Fullscreen
BMW iX3
Фото: BMW

Електричний варіант BMW X3 настільки ж цікавий у керуванні, як і бензинова версія. Кросовер просторий і зберігає великий 550-літровий багажник. Запас ходу електрокара більший, ніж у основних конкурентів.

Плюси:

  • великий запас ходу;
  • якісна мультимедійна система.

Мінуси:

  • повільніший за конкурентів;
  • шумоізоляція могла бути кращою.
Важливо
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2 місце. Genesis GV60

Genesis GV60, сімейні кросовери, кращі сімейні кросовери, кращі кросовери Fullscreen
Genesis GV60
Фото: Genesis

Преміальний побратим Hyundai Ioniq 5 досить швидкий уже в базовій версії, а також тихий та комфортабельний. У нього якісний салон і непогана керованість.

Плюси:

  • якісний салон;
  • гарна шумоізоляція;
  • хороша мультимедійна система.

Мінуси:

  • тісний задній ряд;
  • невеликий багажник;
  • незручні камери, встановлені замість дзеркал.

1 місце. Kia Sportage

Kia Sportage, сімейні кросовери, кращі сімейні кросовери, кращі кросовери Fullscreen
Kia Sportage
Фото: Kia

Kia Sportage якісно зібраний та має просторі салон і багажник. У нього багата комплектація, економічні бензинові та гібридні двигуни, а також комфортабельна підвіска.

Плюси:

  • якість збірки;
  • просторі салон і багажник;
  • багате оснащення.

Мінуси:

  • гібридні установки шумні;
  • непродумана трансформація салону.

Раніше Фокус розповідав про кращі компактні кросовери сучасності.

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