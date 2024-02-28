Просторные и практичные: определены лучшие семейные кроссоверы 2024 года (фото)
В Великобритании составили рейтинг лучших семейных кроссоверов. В него попали массовые и премиальные модели, оборудованные как двигателями внутреннего сгорания, так и электромоторами.
Кроссоверы сейчас являются самым популярным классом авто среди семейных автомобилистов. Если раньше они выбирали минивэны или универсалы, то в последние годы все чаще отдают предпочтение именно моделям повышенной проходимости. Британское издание WhatCar определило лучшие кроссоверы 2024 года для семьи.
10 место. Ford Kuga
Ford Kuga привлекает хорошей управляемостью и просторным задним рядом с регулировками сидений. В линейке есть доступные бензиновые и экономичные гибридные модификации.
Плюсы:
- невысокая цена;
- экономичные гибридные версии.
Минусы:
- качество внутренней отделки;
- небольшой багажник.
9 место. Audi Q5
Премиальный кроссовер Audi Q5 отличается комфортной подвеской и неплохой управляемостью. У него большой багажник и качественные материалы отделки салона. В линейке есть бензиновые, дизельные и гибридные модификации, а самой выгодной считается экономичная и недорогая дизельная версия на 150 л. с.
Плюсы:
- тяговитые двигатели;
- хорошо настроенная ходовая;
- качественная отделка салона.
Минусы:
- жестковатая езда в версии S Line;
- малый запас хода на электротяге у гибрида.
8 место. Lexus NX
Кроссовер Lexus NX имеет качественный салон с комфортабельными креслами. У него мягкая подвеска и экономичные гибридные версии, хотя топовый плагин-гибрид слишком дорогой. Также кроссовер не самый просторный в классе.
Плюсы:
- хорошая динамика;
- надежность.
Минусы:
- бензиновый двигатель шумный;
- дорогие топовые версии.
7 место. Mercedes-Benz GLC
Новый Mercedes GLC остается комфортабельным и тихим, а его салон просторный. В линейке появился пагон-гибрид, способный проехать более 120 км в электрическом режиме.
Плюсы:
- просторный салон;
- богатая комплектация;
- великолепный плагин-гибрид.
Минусы:
- бензиновые двигатели надо раскручивать;
- качество отделки могло быть лучше.
6 место. Skoda Enyaq iV
Skoda Enyaq iV — один из самых дешевых семейных электрокроссоверов. У него продуманный салон с комфортабельными креслами, зонтиком в дверях, раскладными столиками, и множеством отсеков для мелких вещей. Электрокар имеет неплохой запас хода.
Плюсы:
- практичный салон;
- большой запас хода;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- не самая лучшая динамика;
- бедная комплектация.
5 место. Volvo XC40
Компактный кроссовер Volvo XC40 просторный для своих размеров и имеет богатое оснащение (особенно системами безопасности). В линейке есть бензиновые, дизельные, гибридные и даже электрические версии. Лучшее соотношение цены и качества имеет 2,0-литровый бензиновый турбомотор.
Плюсы:
- качественный салон;
- богатое оснащение системами безопасности;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- шумный на трассе.
4 место. Kia EV6
Электромобиль Kia EV6 имеет удивительно просторный салон и неплохую управляемость, однако его подвеска довольно жесткая. Запас хода у кроссовера неплохой уже в базовой версии, да и заряжается он быстро.
Плюсы:
- большой запас хода и быстрая зарядка;
- много места для ног сзади.
Минусы:
- маленький багажник;
- жесткая подвеска.
3 место. BMW iX3
Электрический вариант BMW X3 настолько же интересен в управлении, как и бензиновая версия. Кроссовер просторный и сохраняет большой 550-литровый багажник. Запас хода электрокара больше, чем у основных конкурентов.
Плюсы:
- большой запас хода;
- качественная мультимедийная система.
Минусы:
- медленнее конкурентов;
- шумоизоляция могла быть лучше.
2 место. Genesis GV60
Премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 достаточно быстрый уже в базовой версии, а также тихий и комфортабельный. У него качественный салон и неплохая управляемость.
Плюсы:
- качественный салон;
- хорошая шумоизоляция;
- хорошая мультимедийная система.
Минусы:
- тесный задний ряд;
- небольшой багажник;
- неудобные камеры, установленные вместо зеркал.
1 место. Kia Sportage
Kia Sportage качественно собран и имеет просторные салон и багажник. У него богатая комплектация, экономичные бензиновые и гибридные двигатели, а также комфортабельная подвеска.
Плюсы:
- качество сборки;
- просторные салон и багажник;
- богатое оснащение.
Минусы:
- гибридные установки шумные;
- непродуманная трансформация салона.
Ранее Фокус рассказывал о лучших компактных кроссоверах современности.
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