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Просторные и практичные: определены лучшие семейные кроссоверы 2024 года (фото)

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Фото: Motor.es | В рейтинг попали не только массовые, но и премиальные модели

В Великобритании составили рейтинг лучших семейных кроссоверов. В него попали массовые и премиальные модели, оборудованные как двигателями внутреннего сгорания, так и электромоторами.

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Кроссоверы сейчас являются самым популярным классом авто среди семейных автомобилистов. Если раньше они выбирали минивэны или универсалы, то в последние годы все чаще отдают предпочтение именно моделям повышенной проходимости. Британское издание WhatCar определило лучшие кроссоверы 2024 года для семьи.

10 место. Ford Kuga

Ford Kuga, семейные кроссоверы, лучшие семейные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы Fullscreen
Форд Куга
Фото: Ford

Ford Kuga привлекает хорошей управляемостью и просторным задним рядом с регулировками сидений. В линейке есть доступные бензиновые и экономичные гибридные модификации.

Плюсы:

  • невысокая цена;
  • экономичные гибридные версии.

Минусы:

  • качество внутренней отделки;
  • небольшой багажник.
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9 место. Audi Q5

Audi Q5, семейные кроссоверы, лучшие семейные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы Fullscreen
Audi Q5
Фото: Audi

Премиальный кроссовер Audi Q5 отличается комфортной подвеской и неплохой управляемостью. У него большой багажник и качественные материалы отделки салона. В линейке есть бензиновые, дизельные и гибридные модификации, а самой выгодной считается экономичная и недорогая дизельная версия на 150 л. с.

Плюсы:

  • тяговитые двигатели;
  • хорошо настроенная ходовая;
  • качественная отделка салона.

Минусы:

  • жестковатая езда в версии S Line;
  • малый запас хода на электротяге у гибрида.

8 место. Lexus NX

Lexus NX, семейные кроссоверы, лучшие семейные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы Fullscreen
Lexus NX
Фото: Lexus

Кроссовер Lexus NX имеет качественный салон с комфортабельными креслами. У него мягкая подвеска и экономичные гибридные версии, хотя топовый плагин-гибрид слишком дорогой. Также кроссовер не самый просторный в классе.

Плюсы:

  • хорошая динамика;
  • надежность.

Минусы:

  • бензиновый двигатель шумный;
  • дорогие топовые версии.

7 место. Mercedes-Benz GLC

Mercedes-Benz GLC, семейные кроссоверы, лучшие семейные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы Fullscreen
Mercedes-Benz GLC
Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes GLC остается комфортабельным и тихим, а его салон просторный. В линейке появился пагон-гибрид, способный проехать более 120 км в электрическом режиме.

Плюсы:

  • просторный салон;
  • богатая комплектация;
  • великолепный плагин-гибрид.

Минусы:

  • бензиновые двигатели надо раскручивать;
  • качество отделки могло быть лучше.

6 место. Skoda Enyaq iV

Skoda Enyaq iV, семейные кроссоверы, лучшие семейные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы Fullscreen
Skoda Enyaq iV
Фото: Skoda

Skoda Enyaq iV — один из самых дешевых семейных электрокроссоверов. У него продуманный салон с комфортабельными креслами, зонтиком в дверях, раскладными столиками, и множеством отсеков для мелких вещей. Электрокар имеет неплохой запас хода.

Плюсы:

  • практичный салон;
  • большой запас хода;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • не самая лучшая динамика;
  • бедная комплектация.

5 место. Volvo XC40

Volvo XC40, семейные кроссоверы, лучшие семейные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы Fullscreen
Volvo XC40
Фото: Volvo

Компактный кроссовер Volvo XC40 просторный для своих размеров и имеет богатое оснащение (особенно системами безопасности). В линейке есть бензиновые, дизельные, гибридные и даже электрические версии. Лучшее соотношение цены и качества имеет 2,0-литровый бензиновый турбомотор.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • богатое оснащение системами безопасности;
  • комфортабельная подвеска.

Минусы:

  • шумный на трассе.

4 место. Kia EV6

Kia EV6, семейные кроссоверы, лучшие семейные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы Fullscreen
Kia EV6
Фото: Kia

Электромобиль Kia EV6 имеет удивительно просторный салон и неплохую управляемость, однако его подвеска довольно жесткая. Запас хода у кроссовера неплохой уже в базовой версии, да и заряжается он быстро.

Плюсы:

  • большой запас хода и быстрая зарядка;
  • много места для ног сзади.

Минусы:

  • маленький багажник;
  • жесткая подвеска.

3 место. BMW iX3

BMW iX3, семейные кроссоверы, лучшие семейные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы Fullscreen
BMW iX3
Фото: BMW

Электрический вариант BMW X3 настолько же интересен в управлении, как и бензиновая версия. Кроссовер просторный и сохраняет большой 550-литровый багажник. Запас хода электрокара больше, чем у основных конкурентов.

Плюсы:

  • большой запас хода;
  • качественная мультимедийная система.

Минусы:

  • медленнее конкурентов;
  • шумоизоляция могла быть лучше.
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2 место. Genesis GV60

Genesis GV60, семейные кроссоверы, лучшие семейные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы Fullscreen
Genesis GV60
Фото: Genesis

Премиальный собрат Hyundai Ioniq 5 достаточно быстрый уже в базовой версии, а также тихий и комфортабельный. У него качественный салон и неплохая управляемость.

Плюсы:

  • качественный салон;
  • хорошая шумоизоляция;
  • хорошая мультимедийная система.

Минусы:

  • тесный задний ряд;
  • небольшой багажник;
  • неудобные камеры, установленные вместо зеркал.

1 место. Kia Sportage

Kia Sportage, семейные кроссоверы, лучшие семейные кроссоверы, лучшие кроссоверы, лучшие кроссоверы Fullscreen
Kia Sportage
Фото: Kia

Kia Sportage качественно собран и имеет просторные салон и багажник. У него богатая комплектация, экономичные бензиновые и гибридные двигатели, а также комфортабельная подвеска.

Плюсы:

  • качество сборки;
  • просторные салон и багажник;
  • богатое оснащение.

Минусы:

  • гибридные установки шумные;
  • непродуманная трансформация салона.

Ранее Фокус рассказывал о лучших компактных кроссоверах современности.

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