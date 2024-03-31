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Авто

В украинских городах-миллионниках увеличат разрешенную скорость движения авто (список улиц)

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Фото: autoua.net | В Киеве разрешили ездить со скоростью 80 км/ч по ряду улиц

В Украине вступают в силу "летние" ограничения скорости в городах. В Киеве разрешенную скорость на отдельных улицах увеличили до 80 км/ч, а в Днепре — до 70 км/ч.

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С 1 апреля в Киеве и Днепре увеличат разрешенные лимиты скорости. На ряде дорог можно будет легально развивать более 50 км/ч. Об этом сообщается на странице Патрульной полиции Украины в Facebook.

"Летние" ограничения скорости будут действовать с 1 апреля по 1 ноября. В частности, в Киеве решением горсовета в это время транспорту разрешили двигаться со скоростью 80 км/ч на восьми улицах:

  1. просп. Степана Бандеры (от Оболонского просп. до Северного моста);
  2. просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Бальзака);
  3. просп. Николая Бажана (от Южного моста до Харьковской пл.);
  4. ул. Набережно-Рыбальская (от Гаванского моста до ул. Электриков);
  5. Набережное шоссе (от Почтовой пл. до Надднепрянского шоссе);
  6. Надднепрянское шоссе;
  7. Столичное шоссе (до ул. Академика Заболотного);
  8. автодорога Р-69 (от ул. Озерной до границы города Киев).
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В Днепре исполком горсовета установил более низкий лимит скорости в 70 км/ч и будет действовать он на таких участках улиц города:

  1. ул. Набережная Победы (от ул. Яружной до ул. Космической);
  2. Запорожское шоссе (от ул. Шинной до ул. Аэропортовской);
  3. Донецкое шоссе (от перекрестка с ул. Березинской до дорожных знаков "Днепр");
  4. мост Кайдакский;
  5. мост Центральный;
  6. ул. Солнечная Набережная, от перекрестка с ул. Любарского до Усть-Самарского моста (за исключением участков за 50 м до нерегулируемых пешеходных переходов с обеих сторон);
  7. ул. Набережная Заводская, за исключением таких участков:
  • в 200 м с обеих сторон от перекрестка с ул. Академика Павлова;
  • в 50 м с обеих сторон от пешеходных переходов возле перекрестков с улицами Метростроевской и Фатимы Гафуровой (СК "Ледовая арена");
  • от выезда со шлакоотвала до разворота на Кайдакский мост.

Если на вышеупомянутых улицах есть камеры контроля скорости, то их перенастроят под новые ограничения.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине предлагают существенно увеличить штрафы за нарушение ПДД — они могут достичь 51 000 гривен.

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