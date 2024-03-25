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Штраф 51000 гривен и лишение прав: Рада может ужесточить наказание для водителей

скорая помощь, не пропуск скорой помощи, скорая помощь, нарушение ПДД
Фото: УНИАН | За отказ пропустить скорую помощь предлагают штрафовать на 34 000 гривен за отказ пропустить скорую помощь

Штрафы за отказ пропустили специализированный транспорт могут вырасти до 51 000 гривен. Также водителям будет грозить лишение прав на 5-10 лет.

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В Верховной Раде предлагают существенно усилить ответственность за непредоставление преимущества транспортным средствам, которые имеют на это право. Соответствующий проект закона №11111 уже зарегистрировали в парламенте.

Законопроектом предлагается увеличить до 17-25,5 тысяч гривен штрафы за не пропуск скорой помощи, авто полиции, пожарной охраны и аварийно-спасательных служб, которые движутся с включенными световыми или звуковыми сигнальными устройствами.

Такое же наказание предусмотрено в проекте закона за отказ предоставлять преимущество маршрутному транспорту (в том числе, и транспорту, задействованному для перевозки детей), а также за движение по полосе для общественного транспорта или остановку на ней.

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В случае, если такое нарушение создает угрозу жизни или здоровью человека, сумма штрафа возрастет до 34-51 тыс. гривен. Также водителю грозит лишение прав на срок 5-10 лет.

В пояснительной записке к законопроекту указывается, что непредоставление преимущества специализированному транспорту не позволяет им оперативно выполнять свою работу. В частности, экстренная медицинская помощь по нормативам должна предоставляться за 10 минут в городе и за 20 минут за городом. Невыполнение этих нормативов ставит под угрозу человеческие жизни.

Штраф за не пропуск скорой помощи или полиции пока небольшой — 680 гривен. Для сравнения, в США он составляет 700 долларов.

Ранее Фокус сообщал, что в Украине будут выдавать новые номера авто необычных серий.

Также мы писали, что в ПДД Украины могут появиться новые штрафы за превышение скорости.