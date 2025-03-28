В Киеве резко уменьшили количество дорог с ограничением 80 км/ч — где оно будет действовать

В Киеве решили ограничить количество участков, на которых с 1 апреля будет действовать ограничение скорости 80 км/ч. Такое решение приняли из соображений безопасности.

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Об этом сообщает Официальный портал Киева, ссылаясь на Департамент транспортной инфраструктуры КГГА.

Как известно, сейчас утверждено 17 участков дорог в Киеве, где в летний период (с 1 апреля по 1 ноября) допускается ограничение скорости 80 км/ч. Впрочем, после их комиссионного обследования этих улиц было решено уменьшить их количество на 2025 год до 7.

Однако позже было установлено, что на трех дорогах (Надднепрянское шоссе, Столичное шоссе и проспект Николая Бажана) в 2024 году были зафиксированы смертельные ДТП, поэтому там решили оставить лимит в 50 км/ч. Таким образом, количество участков с ограничением 80 км/ч сократилось до четырех.

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Дороги в Киеве, где действует ограничение скорости 80 км/ч в 2025 году:

Набережное шоссе (от Почтовой площади до Надднепрянского шоссе);

просп. Романа Шухевича (от Северного моста до ул. Оноре де Бальзака);

просп. Степана Бандеры (от ул. Иорданской до Северного моста);

ул. Набережно-Рыбальская (только в одном направлении — от ул. Электриков до Гаванского моста).

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