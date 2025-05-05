В Украине изменят процедуру сдачи экзаменов на права: что следует знать будущим водителям

Процедура сдачи экзаменов для получения водительского удостоверения в Украине претерпит изменения. В МВД усилят контроль и увеличат временные промежутки между экзаменами.

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Проект соответствующего приказа МВД опубликовали на сайте министерства.

В документе прописано увеличение интервалов между практическими экзаменами для получения водительских прав (в случае повторной их сдачи).

В частности, если будущий водитель не сдал экзамен по вождению с первого раза, то следующая попытка возможна не ранее, чем через календарных 10 дней.

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В случае, если вторая попытка также оказалась неудачной, то повторный экзамен на права будет возможным не ранее, чем через 20 дней.

Если же лицо и с третьего раза не сдало экзамен на права, то каждая следующая попытка возможна минимум через 30 дней. Срок отсчитывается, начиная со следующего дня после неудачной попытки сдачи экзамена.

Кроме того, в приказе прописан порядок использования технических средств контроля и видеофиксации экзаменов (их должно быть 3-4, в зависимости от типа транспортного средства) и процедуру рассмотрения жалоб на проведение экзаменов и их результаты.

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