Федоров анонсировал "революцию" в экзаменах на водительские права: что изменится

В Украине идет цифровизация центров, предоставляющих услуги водителям. В частности, в ближайшее время будет запущен бета-тест, предусматривающий сдачу экзамена на водительские права онлайн.

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Вице-премьер Михаил Федоров 12 апреля в эфире телемарафона анонсировал кардинально новый подход к получению водительских удостоверений в Украине.

По его словам, Министерство цифровой трансформации совместно с МВД работает над цифровизацией сервисных центров МВД, где граждане получают водительские услуги. В рамках этой инициативы планируется запуск онлайн-сдачи теоретической части экзамена на водительские права.

"Мы хотим запустить достаточно революционную вещь. С министром Клименко согласовали: сперва будет пилотирование, бета-тест такой", — отметил Федоров.

Федоров уточнил, что при сдаче экзамена будет использоваться искусственный интеллект, который будет отслеживать модель поведения кандидата и фиксировать возможные нарушения или подозрительную активность. Также рассматривается возможность оформления и доставки водительского удостоверения по почте, что позволит полностью исключить контакт граждан с сотрудниками сервисных центров.

"Мы хотим убрать коммуникацию людей с центрами ГСЦ МВД", — пояснил министр.

Отметим, согласно данным Главного сервисного центра МВД Украины, с начала 2025 года в стране уже выдали более 37 тысяч водительских удостоверений. При этом водительские права, полученные впервые, действительны всего 2 года. Если за этот период новичок допускает более двух нарушений ПДД, ему необходимо будет повторно сдавать теоретический и практический экзамен.

Ранее сообщалось, что новый законопроект №13131, который уже зарегистрирован в Верховной Раде, предлагает отменить в Украине медицинские справки для водителей. Их заменят электронным заключением, а информацию о состоянии здоровья водителя будут брать из базы данных ЭСЗО.