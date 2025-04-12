Федоров анонсував "революцію" в екзаменах на водійські права: що зміниться

В Україні триває цифровізація центрів, що надають послуги водіям. Зокрема, найближчим часом буде запущено бета-тест, що передбачає складання іспиту на водійські права онлайн.

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Віцепрем'єр Михайло Федоров 12 квітня в ефірі телемарафону анонсував кардинально новий підхід до отримання водійських посвідчень в Україні.

За його словами, Міністерство цифрової трансформації спільно з МВС працює над цифровізацією сервісних центрів МВС, де громадяни отримують водійські послуги. У рамках цієї ініціативи планується запуск онлайн-здачі теоретичної частини екзамену на водійські права.

"Ми хочемо запустити досить революційну річ. З міністром Клименком погодили: спершу буде пілотування, бета-тест такий", — зазначив Федоров.

Федоров уточнив, що під час складання іспиту буде використовуватися штучний інтелект, який відстежуватиме модель поведінки кандидата і фіксуватиме можливі порушення або підозрілу активність. Також розглядається можливість оформлення і доставлення водійського посвідчення поштою, що дасть змогу повністю виключити контакт громадян зі співробітниками сервісних центрів.

"Ми хочемо прибрати комунікацію людей із центрами ГСЦ МВС", — пояснив міністр.

Зазначимо, згідно з даними Головного сервісного центру МВС України, з початку 2025 року в країні вже видали понад 37 тисяч водійських посвідчень. При цьому водійські права, отримані вперше, дійсні лише 2 роки. Якщо за цей період новачок допускає більше двох порушень ПДР, йому необхідно буде повторно складати теоретичний і практичний іспит.

Раніше повідомлялося, що новий законопроєкт №13131, який уже зареєстровано у Верховній Раді, пропонує скасувати в Україні медичні довідки для водіїв. Їх замінять електронним висновком, а інформацію про стан здоров'я водія братимуть із бази даних ЕСЗО.