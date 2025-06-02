Штрафи зростуть: у Раді хочуть жорсткіше карати перевізників за відмову пільговикам

У Верховній Раді пропонують суттєво збільшити штрафи для перевізників, які відмовляються безоплатно перевозити пільгові категорії пасажирів.

Related video

Про це йдеться у законопроекті №13331 який вже направлено на розгляд профільного комітету, пише "Укравтопром".

Фото: Скриншот

Зазначається, що нардепи запропонували оновити статтю 133-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення, щоб передбачити суворішу відповідальність для перевізників, які відмовляються перевозити пільговиків або штучно обмежують їхній доступ до безкоштовного проїзду. Законопроєкт також передбачає суттєве підвищення штрафів за подібні порушення.

Законопроєктом пропонується збільшити штрафи для перевізників, які ігнорують права пільговиків на безоплатний проїзд. Замість чинного покарання у 850 гривень (50 неоподатковуваних мінімумів), передбачається нова шкала. А саме:

1700 гривень за перше порушення;

3400 гривень — за повторне протягом року.

"Передбачений законопроєктром розмір штрафу – від ста до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян", — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, згідно проєкту закону №13314, в Україні планують посилити відповідальність за перевищення швидкості. Мова не лише про збільшення штрафів, але й про зміну підходу до покарання порушників.

Також МВС повідомляло, що процедура складання іспитів для отримання посвідчення водія в Україні зазнає змін. Міністерство посилить контроль та збільшить часові проміжки між екзаменами.