В Україні планують збільшити штрафи і по-новому карати за перевищення швидкості

В Україні планують посилити відповідальність за перевищення швидкості. Мова не лише про збільшення штрафів, але й про зміну підходу до покарання порушників.

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Відповідний проєкт закону №13314 зареєстровано у Верховній Раді.

Зокрема, законопроєкт передбачає притягнення до відповідальності за перевищення дозволеної швидкості вже на 10 км/год (а не на 20 км/год, як зараз).

Штрафи за перевищення швидкості можуть зрости до 3400 грн Фото: Кримінальна Україна

Крім того, пропонується збільшити штрафи за перевищення швидкості, а також запровадити їх градацію, залежно від того, наскільки суттєвим є перевищення.

Нові штрафи за перевищення швидкості, запропоновані в законопроєкті №13314:

перевищення на 10 км/год – 340 гривень;

перевищення на 20 км/год – 680 гривень;

перевищення на 30 км/год – 1360 гривень;

перевищення на 40 км/год – 1700 гривень;

перевищення на 60 км/год – 2720 гривень;

перевищення на 80 км/год – 3400 гривень.

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Нагадаємо, що зараз штраф за перевищення швидкості на 20 км/год складає 340 гривень, а на 50 км/год – 1700 гривень.

У пояснювальній записці до законопроєкту необхідність посилити відповідальність за перевищення швидкості обґрунтовується тим, що саме це порушення є основною причиною смертельних ДТП.

В Україні ж водії можуть безкарно перевищувати швидкість на 20 км/год і розвивати 70 км/год у населених пунктах. У більшості країн штрафують за перевищення швидкості на 5-10 км/год, а в низці держав (зокрема, в Польщі) якраз введено подібну градацію штрафів.

Раніше стало відомо, що в Україні змінять процедуру складання іспитів на права та посилять контроль.

Також Фокус писав, що мототехніці дозволили їздити смугами для громадського транспорту.