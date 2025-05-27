В Украине планируют увеличить штрафы и по-новому наказывать за превышение скорости
В Украине планируют усилить ответственность за превышение скорости. Речь не только об увеличении штрафов, но и об изменении подхода к наказанию нарушителей.
Соответствующий проект закона №13314 зарегистрирован в Верховной Раде.
В частности, законопроект предусматривает привлечение к ответственности за превышение разрешенной скорости уже на 10 км/ч (а не на 20 км/ч, как сейчас).
Кроме того, предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести их градацию, в зависимости от того, насколько существенным является превышение.
Новые штрафы за превышение скорости, предложенные в законопроекте №13314:
- превышение на 10 км/ч — 340 гривен;
- превышение на 20 км/ч — 680 гривен;
- превышение на 30 км/ч — 1360 гривен;
- превышение на 40 км/ч — 1700 гривен;
- превышение на 60 км/ч — 2720 гривен;
- превышение на 80 км/ч — 3400 гривен.
Напомним, что сейчас штраф за превышение скорости на 20 км/ч составляет 340 гривен, а на 50 км/ч — 1700 гривен.
В пояснительной записке к законопроекту необходимость усилить ответственность за превышение скорости обосновывается тем, что именно это нарушение является основной причиной смертельных ДТП.
В Украине же водители могут безнаказанно превышать скорость на 20 км/ч и развивать 70 км/ч в населенных пунктах. В большинстве стран штрафуют за превышение скорости на 5-10 км/ч, а в ряде государств (в частности, в Польше) как раз введена подобная градация штрафов.
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