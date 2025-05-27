В Украине планируют увеличить штрафы и по-новому наказывать за превышение скорости

В Украине планируют усилить ответственность за превышение скорости. Речь не только об увеличении штрафов, но и об изменении подхода к наказанию нарушителей.

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Соответствующий проект закона №13314 зарегистрирован в Верховной Раде.

В частности, законопроект предусматривает привлечение к ответственности за превышение разрешенной скорости уже на 10 км/ч (а не на 20 км/ч, как сейчас).

Штрафы за превышение скорости могут вырасти до 3400 грн Фото: Криминальная Украина

Кроме того, предлагается увеличить штрафы за превышение скорости, а также ввести их градацию, в зависимости от того, насколько существенным является превышение.

Новые штрафы за превышение скорости, предложенные в законопроекте №13314:

превышение на 10 км/ч — 340 гривен;

превышение на 20 км/ч — 680 гривен;

превышение на 30 км/ч — 1360 гривен;

превышение на 40 км/ч — 1700 гривен;

превышение на 60 км/ч — 2720 гривен;

превышение на 80 км/ч — 3400 гривен.

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Напомним, что сейчас штраф за превышение скорости на 20 км/ч составляет 340 гривен, а на 50 км/ч — 1700 гривен.

В пояснительной записке к законопроекту необходимость усилить ответственность за превышение скорости обосновывается тем, что именно это нарушение является основной причиной смертельных ДТП.

В Украине же водители могут безнаказанно превышать скорость на 20 км/ч и развивать 70 км/ч в населенных пунктах. В большинстве стран штрафуют за превышение скорости на 5-10 км/ч, а в ряде государств (в частности, в Польше) как раз введена подобная градация штрафов.

Ранее стало известно, что в Украине изменят процедуру сдачи экзаменов на права и усилят контроль.

Также Фокус писал, что мототехнике разрешили ездить по полосам для общественного транспорта.