В Україні змінили процедуру обов'язкового техогляду авто: що варто знати водіям

Кабмін вніс зміни до правил проведення техогляду в Україні. Посилено контроль за дотриманням процедури, а її вартість зросте.

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Відповідна постанова Кабінету Міністрів №286 набула чинності із 19 травня.

Нормативний акт оптимізує проведення обов’язкового технічного контролю. Зокрема, тепер техогляд в Україні фіксуватимуть не лише на фото, але й на відео. Раніше під час воєнного стану відео фіксацію не проводили.

У постанові регулюється порядок проведення фіксації. Фото- та відеоматеріали повинні бути чіткими, добре освітленими і містити дату, яка мусить співпадати із датою в протоколі техконтролю.

Також створюється загальнодержавна база даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Крім того, із 1 червня 2025 року техогляд в Україні подорожчає.

Вартість обов’язкового техконтролю транспорту:

для легкових та легких комерційних авто повною масою до 3,5 тонни — із 1050 до 1700 гривень;

для вантажних авто масою понад 3,5 тонни та автобусів — із 1500 до 2300 гривень;

для причепів і мотоциклів — до 2300 гривень;

перевірка цифрових тахографів — із 1200 до 1600 гривень;

внесення відмітки МСТО (міжнародного сертифікату техогляду) — із 300 до 500 гривень.

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Нагадаємо, що наразі техогляд в Україні обов’язковий не для всіх, а лише для вантажних автомобілів, спецтехніки та транспорту, який використовують для регулярного перевезення пасажирів (автобуси, таксі). Загальний техогляд авто обіцяють запровадити після закінчення воєнного стану.

Періодичність техогляду в Україні:

легкові авто віком від 2 років (які використовуються в таксі) — щороку;

вантажні авто віком від 1 року — щороку;

вантажно-пасажирські автомобілі масою до 3,5 тонни віком від 2 років — раз на 2 роки;

автобуси, які експлуатуються понад 2 роки — раз на 6 місяців;

колісні трактори, які експлуатуються понад 2 роки — раз на 2 роки;

спецавтотранспорт — щороку;

колісний транспорт, який використовують для перевезення небезпечних, токсичних та легкозаймистих вантажів — 1 рік із дня виробництва, потім – раз на 6 місяців.

Штраф за відсутність техогляду становить 340 гривень, а при повторному порушенні впродовж року зростає до 850-1700 гривень. Також порушникам може загрожувати заборона експлуатації авто чи позбавлення ліцензії перевізника.

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