В Україні змінили процедуру обов'язкового техогляду авто: що варто знати водіям
Кабмін вніс зміни до правил проведення техогляду в Україні. Посилено контроль за дотриманням процедури, а її вартість зросте.
Відповідна постанова Кабінету Міністрів №286 набула чинності із 19 травня.
Нормативний акт оптимізує проведення обов’язкового технічного контролю. Зокрема, тепер техогляд в Україні фіксуватимуть не лише на фото, але й на відео. Раніше під час воєнного стану відео фіксацію не проводили.
У постанові регулюється порядок проведення фіксації. Фото- та відеоматеріали повинні бути чіткими, добре освітленими і містити дату, яка мусить співпадати із датою в протоколі техконтролю.
Також створюється загальнодержавна база даних про результати обов’язкового технічного контролю транспортних засобів. Крім того, із 1 червня 2025 року техогляд в Україні подорожчає.
Вартість обов’язкового техконтролю транспорту:
- для легкових та легких комерційних авто повною масою до 3,5 тонни — із 1050 до 1700 гривень;
- для вантажних авто масою понад 3,5 тонни та автобусів — із 1500 до 2300 гривень;
- для причепів і мотоциклів — до 2300 гривень;
- перевірка цифрових тахографів — із 1200 до 1600 гривень;
- внесення відмітки МСТО (міжнародного сертифікату техогляду) — із 300 до 500 гривень.
Нагадаємо, що наразі техогляд в Україні обов’язковий не для всіх, а лише для вантажних автомобілів, спецтехніки та транспорту, який використовують для регулярного перевезення пасажирів (автобуси, таксі). Загальний техогляд авто обіцяють запровадити після закінчення воєнного стану.
Періодичність техогляду в Україні:
- легкові авто віком від 2 років (які використовуються в таксі) — щороку;
- вантажні авто віком від 1 року — щороку;
- вантажно-пасажирські автомобілі масою до 3,5 тонни віком від 2 років — раз на 2 роки;
- автобуси, які експлуатуються понад 2 роки — раз на 6 місяців;
- колісні трактори, які експлуатуються понад 2 роки — раз на 2 роки;
- спецавтотранспорт — щороку;
- колісний транспорт, який використовують для перевезення небезпечних, токсичних та легкозаймистих вантажів — 1 рік із дня виробництва, потім – раз на 6 місяців.
Штраф за відсутність техогляду становить 340 гривень, а при повторному порушенні впродовж року зростає до 850-1700 гривень. Також порушникам може загрожувати заборона експлуатації авто чи позбавлення ліцензії перевізника.
Між іншим, в Україні невдовзі змінять і процедуру складання іспитів на водійські права.
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