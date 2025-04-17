В Україні повернули безкоштовну автоцивілку для окремих категорій водіїв

Учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни отримуватимуть 100% компенсації за поліси автоцивілки. Відповідний проєкт закону №12295-д підтримала Верховна Рада.

Related video

Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Як відомо новий закон про страхування авто, який набув чинності з 1 січня 2025 року, передбачає 50% знижку на поліси автоцивілки для учасників бойових дій та осіб, які отримали інвалідність внаслідок війни. Половину вартості компенсує Моторно-транспортне страхове бюро України (МТСБУ).

Законопроєкт №12295-д вводить додаткову компенсацію у розмірі 50% із держбюджету. Одна особа зможе отримати таку знижку лише на один автомобіль, який перебуває у її власності та не використовується у комерційних цілях.

Також встановлюються обмеження в 2,5 л для об’єму двигуна внутрішнього згоряння та потужності в 100 кВт (136 к. с.) для електромотора. У разі порушення цих вимог право на компенсацію втрачається.

Важливо

В Україні планують скасувати медичні довідки для водіїв: чим їх замінять

Крім того, допускається відсутність в учасників бойових дій та осіб із інвалідністю внаслідок війни полісів до 30 червня 2025 року. У цьому випадку компенсація збитків відбувається коштами централізованого страхового резервного фонду захисту потерпілих у ДТП МТСБУ.

Автори законопроєкту в пояснювальній записці вказали, що до 2025 року учасники бойових дій та особи з інвалідністю внаслідок війни мали право взагалі не оформлювати поліс автоцивілки, а у випадку ДТП відшкодування проводило МТСБУ.

Утім, нові правила автострахування вимагають наявності чинних полісів ОСЦПВ у всіх водіїв, адже без них неможливе, наприклад, пряме врегулювання страхових випадків. У законі не була передбачена повна компенсація вартості автоцивілки, тому тепер це вирішили виправити.

Раніше Фокус повідомляв, що в Україні дозволили мототехніці використовувати смуги для громадського транспорту.

Також ми писали, що український авторинок обвалився у 2025 році.