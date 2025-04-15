Авторинок України обвалився у 2025 році: найпопулярніші марки та моделі (фото)

Попит на нові авто в Україні різко впав у 2025 році. За перший квартал продали лише 14,3 тис. машин.

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Таку статистику опублікував Інститут дослідження авторинку.

Порівняно з аналогічним періодом минулого року відзначено падіння на 16,5%. Якщо торік купували у середньому по 5,7 тис. нових автомобілів на місяць, то цьогоріч – по 4,8 тис.

Renault Duster залишився лідером українського авторинку Фото: Renault

Переважна більшість нових машин (97,3% або 13 868 од.) є імпортними. Авто українського виробництва придбали 289 і переважна більшість із них – Skoda Karoq.

Лідери ринку незмінні: перше місце посідає Toyota із 1903 проданими авто, а друге – Renault (1249 од.). До трійки лідерів також потрапила Skoda (1073 авто).

Топ 10 популярних автобрендів в Україні за 2025 рік:

Toyota – 1903 проданих авто. Renault – 1249 од. Skoda – 1073 од. BMW – 1053. Volkswagen – 995. BYD – 670. Audi – 609. Hyundai – 593. Nissan – 543. Mercedes-Benz – 458.

Toyota RAV4 користується попитом Фото: Toyota

Моделі-лідери також не змінилися. Попри зміну поколінь та подорожчання Renault Duster залишився на першому місці – продали 972 авто. Другу позицію зберігає Toyota RAV4 (694 авто), а на третє місце піднявся Toyota Land Cruiser Prado (401 од.).

Варто відзначити, що в десятці кращих – одразу 9 моделей підвищеної прохідності.

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Найпопулярніші авто в Україні за 2025 рік:

Renault Duster – 972 проданих авто. Toyota RAV4 – 694 од. Toyota Land Cruiser Prado – 401 од. BYD Song Plus – 383. Skoda Kodiaq – 367. Hyundai Tucson – 351. Skoda Octavia – 347. Kia Sportage – 319. Suzuki Vitara – 314. Volkswagen Touareg – 301.

Раніше Фокус розповідав, що в Україні знизився попит на нові авто з США.

А от продажі електромобілів на українському ринку продовжують зростати.