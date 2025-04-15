Авторинок України обвалився у 2025 році: найпопулярніші марки та моделі (фото)
Попит на нові авто в Україні різко впав у 2025 році. За перший квартал продали лише 14,3 тис. машин.
Таку статистику опублікував Інститут дослідження авторинку.
Порівняно з аналогічним періодом минулого року відзначено падіння на 16,5%. Якщо торік купували у середньому по 5,7 тис. нових автомобілів на місяць, то цьогоріч – по 4,8 тис.
Переважна більшість нових машин (97,3% або 13 868 од.) є імпортними. Авто українського виробництва придбали 289 і переважна більшість із них – Skoda Karoq.
Лідери ринку незмінні: перше місце посідає Toyota із 1903 проданими авто, а друге – Renault (1249 од.). До трійки лідерів також потрапила Skoda (1073 авто).
Топ 10 популярних автобрендів в Україні за 2025 рік:
- Toyota – 1903 проданих авто.
- Renault – 1249 од.
- Skoda – 1073 од.
- BMW – 1053.
- Volkswagen – 995.
- BYD – 670.
- Audi – 609.
- Hyundai – 593.
- Nissan – 543.
- Mercedes-Benz – 458.
Моделі-лідери також не змінилися. Попри зміну поколінь та подорожчання Renault Duster залишився на першому місці – продали 972 авто. Другу позицію зберігає Toyota RAV4 (694 авто), а на третє місце піднявся Toyota Land Cruiser Prado (401 од.).
Варто відзначити, що в десятці кращих – одразу 9 моделей підвищеної прохідності.Важливо
Найпопулярніші авто в Україні за 2025 рік:
- Renault Duster – 972 проданих авто.
- Toyota RAV4 – 694 од.
- Toyota Land Cruiser Prado – 401 од.
- BYD Song Plus – 383.
- Skoda Kodiaq – 367.
- Hyundai Tucson – 351.
- Skoda Octavia – 347.
- Kia Sportage – 319.
- Suzuki Vitara – 314.
- Volkswagen Touareg – 301.
Раніше Фокус розповідав, що в Україні знизився попит на нові авто з США.
А от продажі електромобілів на українському ринку продовжують зростати.