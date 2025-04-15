Авторынок Украины обвалился в 2025 году: самые популярные марки и модели (фото)
Спрос на новые авто в Украине резко упал в 2025 году. За первый квартал продали всего 14,3 тыс. машин.
Такую статистику опубликовал Институт исследования авторынка.
По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено падение на 16,5%. Если в прошлом году покупали в среднем по 5,7 тыс. новых автомобилей в месяц, то в этом году — по 4,8 тыс.
Подавляющее большинство новых машин (97,3% или 13 868 ед.) являются импортными. Авто украинского производства приобрели 289 и подавляющее большинство из них — Skoda Karoq.
Лидеры рынка неизменны: первое место занимает Toyota с 1903 проданными авто, а второе — Renault (1249 ед.). В тройку лидеров также попала Skoda (1073 авто).
Топ 10 популярных автобрендов в Украине за 2025 год:
- Toyota — 1903 проданных авто.
- Renault — 1249 ед.
- Skoda — 1073 ед.
- BMW — 1053 ЕД.
- Volkswagen — 995.
- BYD — 670.
- Audi — 609.
- Hyundai — 593.
- Nissan — 543.
- Mercedes-Benz — 458.
Модели-лидеры также не изменились. Несмотря на смену поколений и подорожание Renault Duster остался на первом месте — продали 972 авто. Вторую позицию сохраняет Toyota RAV4 (694 авто), а на третье место поднялся Toyota Land Cruiser Prado (401 ед.).
Стоит отметить, что в десятке лучших — сразу 9 моделей повышенной проходимости.Важно
Самые популярные авто в Украине за 2025 год:
- Renault Duster — 972 проданных авто.
- Toyota RAV4 — 694 ед.
- Toyota Land Cruiser Prado — 401 ед.
- BYD Song Plus — 383 ед.
- Skoda Kodiaq — 367.
- Hyundai Tucson — 351 ед.
- Skoda Octavia — 347 ед.
- Kia Sportage — 319.
- Suzuki Vitara — 314.
- Volkswagen Touareg — 301.
Ранее Фокус рассказывал, что в Украине снизился спрос на новые авто из США.
А вот продажи электромобилей на украинском рынке продолжают расти.