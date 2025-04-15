Авторынок Украины обвалился в 2025 году: самые популярные марки и модели (фото)

Спрос на новые авто в Украине резко упал в 2025 году. За первый квартал продали всего 14,3 тыс. машин.

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Такую статистику опубликовал Институт исследования авторынка.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года отмечено падение на 16,5%. Если в прошлом году покупали в среднем по 5,7 тыс. новых автомобилей в месяц, то в этом году — по 4,8 тыс.

Renault Duster остался лидером украинского авторынка Фото: Renault

Подавляющее большинство новых машин (97,3% или 13 868 ед.) являются импортными. Авто украинского производства приобрели 289 и подавляющее большинство из них — Skoda Karoq.

Лидеры рынка неизменны: первое место занимает Toyota с 1903 проданными авто, а второе — Renault (1249 ед.). В тройку лидеров также попала Skoda (1073 авто).

Топ 10 популярных автобрендов в Украине за 2025 год:

Toyota — 1903 проданных авто. Renault — 1249 ед. Skoda — 1073 ед. BMW — 1053 ЕД. Volkswagen — 995. BYD — 670. Audi — 609. Hyundai — 593. Nissan — 543. Mercedes-Benz — 458.

Toyota RAV4 пользуется спросом Фото: Toyota

Модели-лидеры также не изменились. Несмотря на смену поколений и подорожание Renault Duster остался на первом месте — продали 972 авто. Вторую позицию сохраняет Toyota RAV4 (694 авто), а на третье место поднялся Toyota Land Cruiser Prado (401 ед.).

Стоит отметить, что в десятке лучших — сразу 9 моделей повышенной проходимости.

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Самые популярные авто в Украине за 2025 год:

Renault Duster — 972 проданных авто. Toyota RAV4 — 694 ед. Toyota Land Cruiser Prado — 401 ед. BYD Song Plus — 383 ед. Skoda Kodiaq — 367. Hyundai Tucson — 351 ед. Skoda Octavia — 347 ед. Kia Sportage — 319. Suzuki Vitara — 314. Volkswagen Touareg — 301.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украине снизился спрос на новые авто из США.

А вот продажи электромобилей на украинском рынке продолжают расти.