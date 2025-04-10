В Украине резко упал спрос на авто из США: какие модели продолжают покупать (фото)

Украинцы стали завозить значительно меньше авто из США. За первый квартал 2025 года на учет поставили лишь 8984 машины.

Related video

Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с первым кварталом 2024 года зафиксировано падение сразу на 39%: в прошлом году первую регистрацию в Украине прошли 14 500 подержанных авто из США.

Tesla Model Y — самое популярное авто из США в Украине Фото: Tesla Motors

Подавляющее большинство завезенных машин — так называемые "битки" после ДТП. Средний возраст авто из США в Украине — 6 лет.

Примечательно, что доля электромобилей и бензиновых авто в импорте почти одинакова — 42% и 41%, соответственно. Гибриды составляют 7% от общего количества, а дизельные модели и авто с ГБО — по 5%.

Подержанная Tesla Model 3 пользуется спросом Фото: Tesla

Самые популярные авто из США в Украине — электромобили Tesla, которые занимают первые два места в топ 10. Также стоит отметить, что из-за океана стали завозить больше кроссоверов.

Важно

Европейские автопроизводители прекращают поставки продукции в США из-за пошлин Трампа

Самые популярные авто из США в Украине за 2025 год:

Tesla Model Y — 1176 ед. Tesla Model 3 — 1119 ед. Ford Escape — 636 ед. Jeep Cherokee — 511 ед. Nissan Rogue — 446 ед. Volkswagen Passat — 413 ед. Chevrolet Bolt — 412 ед. BMW X3 — 384 ед. BMW X5 — 381 ед. Tesla Model S — 360 ед.

Между прочим, вскоре авто из США в Украине могут существенно подорожать из-за пошлин Дональда Трампа.

Также Фокус писал, что украинцы стали покупать меньше авто с пробегом.