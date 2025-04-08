В Украине вырос спрос на электромобили: самые популярные модели (фото)

Украинцы покупают еще больше электромобилей. За март на учет поставили 4680 "зеленых" авто.

Related video

Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".

По сравнению с февралем спрос на электромобили в Украине вырос на 4%, а по сравнению с мартом 2024 года — на 6%. Подавляющее большинство электрокаров являются легковыми — 4532 ед., из которых 647 — новые, а 3885 — подержанные. Из 148 проданных коммерческих электромобилей только 7 являются новыми.

BYD Song Plus лидирует среди новых электрокаров Фото: BYD Auto

В сегменте новых электрокаров преобладают модели китайского производства, а лидером является BYD Song Plus.

Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за март 2025 года:

BYD Song Plus — 100 проданных авто. Volkswagen ID.Unyx — 96 ед. Zeekr 001 — 69 ед. Zeekr 7X — 59 ед. Audi Q4 e-tron — 45 ед.

Tesla Model Y вышла на первое место в подержанном сегменте Фото: Tesla

Среди подержанных электромобилей на первое место вышел кроссовер Tesla Model Y, который потеснил на вторую позицию многолетнего лидера Nissan Leaf.

Важно

Как новые пошлины Трампа повлияют на рынок авто из США в Украине

Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:

Tesla Model Y — 448 зарегистрированных авто. Nissan Leaf — 445 ед. Tesla Model 3 — 410 ед. Hyundai Kona — 273 ед. Kia Niro — 270 ед.

Всего за первый квартал 2025 года в Украине поставили на учет 12 805 электрокаров (1978 новых и 10827 подержанных), что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Кстати, недавно в Украине появился оригинальный семейный электромобиль Zeekr с запасом хода 700 км.

Также Фокус писал о самых надежных электромобилях современности.