В Украине вырос спрос на электромобили: самые популярные модели (фото)
Украинцы покупают еще больше электромобилей. За март на учет поставили 4680 "зеленых" авто.
Такую статистику опубликовала ассоциация "Укравтопром".
По сравнению с февралем спрос на электромобили в Украине вырос на 4%, а по сравнению с мартом 2024 года — на 6%. Подавляющее большинство электрокаров являются легковыми — 4532 ед., из которых 647 — новые, а 3885 — подержанные. Из 148 проданных коммерческих электромобилей только 7 являются новыми.
В сегменте новых электрокаров преобладают модели китайского производства, а лидером является BYD Song Plus.
Топ 5 популярных новых электрокаров в Украине за март 2025 года:
- BYD Song Plus — 100 проданных авто.
- Volkswagen ID.Unyx — 96 ед.
- Zeekr 001 — 69 ед.
- Zeekr 7X — 59 ед.
- Audi Q4 e-tron — 45 ед.
Среди подержанных электромобилей на первое место вышел кроссовер Tesla Model Y, который потеснил на вторую позицию многолетнего лидера Nissan Leaf.
Самые популярные электромобили с пробегом в Украине:
- Tesla Model Y — 448 зарегистрированных авто.
- Nissan Leaf — 445 ед.
- Tesla Model 3 — 410 ед.
- Hyundai Kona — 273 ед.
- Kia Niro — 270 ед.
Всего за первый квартал 2025 года в Украине поставили на учет 12 805 электрокаров (1978 новых и 10827 подержанных), что на 8% больше, чем за аналогичный период прошлого года.
Кстати, недавно в Украине появился оригинальный семейный электромобиль Zeekr с запасом хода 700 км.
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