Определены самые надежные электромобили с пробегом в возрасте до 5 лет (фото)

Эксперты определили самые надежные подержанные электромобили. В рейтинг попали модели разных классов и ценовых категорий.

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Результаты исследования опубликовало британское издание WhatCar.

В его рамках опросили владельцев электрических моделей в возрасте 5 лет, чтобы те рассказали об основных проблемах и неисправностях, зафиксированных за время эксплуатации авто. На рейтинг надежности электрокаров влияли не только частота посещения СТО, но и стоимость ремонта.

10 место. Polestar 2 (с 2020 г.) — рейтинг надежности 89,3%

Polestar 2 Фото: Polestar

Неисправности зафиксировали у 33% Polestar 2, причем они были самыми разнообразными — выходили из строя электроника, мультимедиа, батарея, детали интерьера. Ремонт обычно был гарантийным, однако довольно долгим: 44% авто задерживались на СТО на неделю, а 20% — ремонтировали еще дольше.

Проблемные места: электроника, мультимедиа, батарея, внутренняя отделка.

9 место. Tesla Model 3 (с 2019 г.) — рейтинг надежности 89,5%

Tesla Model 3 Фото: Tesla

Проблемы обнаружили в 27% Tesla Model 3. В половине случаев авто отремонтировали за день, однако треть машин провела в сервисе неделю. Большинство неисправностей устранили по гарантии, однако отмечается, что ремонт Tesla Model 3 недешевый — может достигать $2000.

Проблемные места: кузовные детали, электроника, подвеска.

8 место. MG5 EV (с 2020 г.) — рейтинг надежности 92%

MG5 EV Фото: Auto Express

Электрический универсал MG5 надежнее Tesla — 21% авто выходили из строя. Впрочем, половину из них ремонтировали в течение недели. 83% случаев были гарантийными, к тому же, стоимость ремонта MG5 небольшая — в среднем $400-650.

Проблемные места: батарея, кондиционер, подвеска.

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7 место. Cupra Born (с 2022 г.) — рейтинг надежности 92,5%

Cupra Born Фото: Cupra

Яркий собрат Volkswagen ID.3 довольно надежен. 26% Cupra Born имели неисправности, причем у большинства из них выходила из строя мультимедийная система (это был гарантийный случай). Впрочем, половина авто провела на СТО неделю.

Проблемные места: мультимедиа, электроника, кузовные детали

6 место. BMW i3 (2013-2022) — рейтинг надежности 92,5%

BMW i3 Фото: BMW

BMW i3 — одна из старейших электрических моделей на рынке и одна из самых надежных. Лишь 9% авто имели проблемы, причем три четверти из них исправили менее чем за неделю. Впрочем, стоимость ремонта немалая — до в среднем 2000 долларов.

Проблемные места: электроника, кондиционер, подвеска.

5 место. Volkswagen e-Up (2013-2023) — рейтинг надежности 94,6%

Volkswagen e-Up Фото: Volkswagen

Электрический Volkswagen Up надежный — выходили из строя только 13% авто. Впрочем, их ремонтировали довольно долго — большинство машин задержались на СТО на неделю. Зато все случаи были гарантийными.

Проблемные места: кондиционер, батарея, электроника.

3-4 место. Renault Megane E-Tech (с 2022 г.) — рейтинг надежности 95,5%

Renault Megane E-Tech Фото: Renault

Проблемы зафиксированы в 14% Renault Megane E-Tech и все они были исправлены по гарантии. Как правило, электрокары отремонтировали менее чем за неделю.

Проблемные места: внутренняя отделка, электроника, муьтимедиа, подвеска.

3-4 место. BMW i4 (с 2021 г.) — рейтинг надежности 95,5%

BMW i4

Количество неисправных BMW i4 немалое — 27% авто. Впрочем, всех их отремонтировали по гарантии и большинство неисправностей были незначительными — на их устранение понадобился один день.

Проблемные места: кузовные детали, электроника, батарея.

2 место. Nissan Leaf (с 2019 г.) — рейтинг надежности 95,6%

Nissan Leaf Фото: Nissan

Электромобиль Nissan Leaf второго поколения отличается надежностью — только 11% авто вышли из строя, а 60% из них отремонтировали за день. Хэтчбек относительно недорогой в содержании — стоимость ремонта обычно не превышает $1300.

Проблемные места: внутренняя отделка, тормоза, электроника.

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1 место. Mini Electric (2020-2024) — рейтинг надежности 98,4%

Мини-электрик Фото: MINI

Электромобиль Mini прошлого поколения не впечатлял запасом хода, зато надежный. Только 5% авто выходили из строя и обычно их ремонтировали по гарантии и до недели.

Проблемные места: электроника, аккумулятор.

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