Кроссовер Leaf и новый Juke: рассекречены недорогие электромобили Nissan (фото)

Новые Nissan Leaf и Juke станут электрическими кроссоверами, а Nissan Micra превратится в доступный городской электрокар.

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Новые электромобили Nissan показали на первых официальных фото. Доступные модели станут серийными в 2025-2026 годах. Об этом сообщается на официальном сайте японского автопроизводителя.

Самым ожидаемым, конечно, является новый Nissan Leaf третьего поколения, который выйдет на рынок в нынешнем году. Электрокар кардинально изменился и стал компактным кроссовером. Авто отличается обтекаемым дизайном с аркообразной крышей и имеет тонкие диодные фары.

Nissan Leaf стал электрокроссовером Фото: Nissan

В основе Nissan Leaf 2025 лежит платформа CMF-EV от старшего брата Ariya. Подробности модели пока держат в секрете, однако известно, что ее запас хода существенно возрастет и превысит 400 км.

Вторая рассекреченная модель — новый Nissan Micra, который также стал электрокаром. Хэтчбек создан на базе Renault 5 E-Tech (обе модели будут выпускаться во Франции) и отличается от собрата оригинальными круглыми фарами в духе старых Micra.

Электромобиль Nissan Micra Фото: Nissan

Как и Renault 5, новый Nissan Micra получит батареи на 40 и 52 кВт∙ч, а его запас хода будет достигать 400 км. Он также дебютирует в нынешнем году.

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Городской стиляга: тест-драйв нового Nissan Juke

А вот новый Nissan Juke третьей генерации презентуют в 2026 году. Он также станет электромобилем, однако пока показали лишь силуэт кроссовера, который стал более обтекаемым.

Ранее Фокус сообщал, что с производства снимают культовый Nissan GT-R. Его преемник будет электрокаром.

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