540-сильный снаряд: представлен самый быстрый и дорогой Renault (фото)
Новый Renault 5 Turbo 3E получил 540-сильную установку и облегчен за счет карбоновых деталей. Лимитированный электрокар способен разогнаться до сотни примерно за 3 с и развить 270 км/ч.
Renault 5 Turbo возвращается на рынок. Знаменитый заряженный хэтчбек возродили в новом образе — теперь это спортивный электромобиль. О нем рассказали на сайте французского автопроизводителя.
Новинку назвали Renault 5 Turbo 3E Renault 5 Turbo. Нетрудно догадаться, что в основе новинки лежит электромобиль Renault 5 E-Tech. Впрочем, для спортивного варианта подготовили совершенно новую установку с двумя мотор-колесами на задней оси.
Суммарная мощность составляет 540 л. с., что позволяет стартовать до 100 км/ч примерно за 3 с и развивать 270 км/ч. Это самый мощный и самый быстрый Renault в истории.
Конечно же, доработали и ходовую Renault 5 Turbo 3E и установили увеличенные тормоза. Кроме того, установлена большая батарея на 70 кВт∙ч: запас хода составляет 400 км, а быстрая зарядка мощностью 350 кВт на 80% занимает 15 минут.
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Новый Renault 5 Turbo 3E очень напоминает знаменитого предка благодаря агрессивным бамперам, карбоновому обвесу и расширенным крыльям. Также появились особые 20-дюймовые диски.
Примечательно, что в отличие от стандартного Renault 5, вариант Turbo 3E является трехдверным — от задних дверей отказались. Благодаря использованию углеволокна электромобиль Renault получился довольно легким — 1450 кг.Важно
В салоне Renault 5 Turbo 3E установили ковшеобразные передние сиденья разного цвета, спортивный руль и вертикальный "ручник". В отделке использована клетчатая алькантара, а в цифровом щитке приборов и мультимедийной системе изменена графика. Вместо задних сидений — каркас безопасности.
Всего выпустят всего 1980 Renault 5 Turbo 3E. Эту цифру выбрали недаром, ведь первый хэтчбек Renault 5 Turbo дебютировал в 1980 году. Поставки авто начнутся в 2027 году, однако заказать его можно уже сейчас. Цена составит примерно 120 000 евро, то есть это еще и самый дорогой Renault.
Кстати, недавно на рынок вышел доступный электрокроссовер Renault с запасом хода 400 км.
Также Фокус рассказывал, что Renault отказывается от знаменитой спортивной модели.
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