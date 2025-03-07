Маленькая шведская ракета: тест-драйв электрокроссовера Volvo EX30 (фото)

Новый Volvo EX30 Twin Motor Performance — компактный электрокроссовер с динамикой суперкара. Фокус познакомился с недорогим скоростным авто.

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Электромобили не только не загрязняют окружающую среду выхлопом, дешевле в содержании и тише — они сделали скорость доступной. Если раньше, чтобы ощутить ураганную динамику, необходимо было покупать дорогой экзотический суперкар, то теперь такие эмоции могут подарить относительно доступные электрические модели — такие, как электрокроссовер Volvo EX30 в исполнении Twin Motor Performance. Фокус познакомился со скоростным электрокаром.

Мощный вариант электрокара внешне не отличается от базовой модели Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн Volvo EX30

Заряженный электромобиль Volvo EX30 внешне не отличается от стандартной модели. Это волк в овечьей шкуре, который не имеет ни особого обвеса, ни большого спойлера. Даже колесные больше не стали — в зависимости от комплектации, их диаметр составляет 18 или 19 дюймов, как и в менее мощном EX30.

Граненый дизайн Volvo EX30 — по-скандинавски сдержанный. Самые выразительные внешние детали — Т-образные фары (их в Volvo сравнивают с молотом Тора) и оригинальные разделенные фонари.

К тому же, кроссовер Volvo EX30 Twin Motor Performance не производит впечатление мощного монстра из-за своих небольших размеров — это компактная модель сегмента B-SUV.

Volvo EX30 — самая компактная модель марки Фото: Тарас Брязгунов

Габариты Volvo EX30 2025:

длина — 4233 мм;

ширина — 1837 мм;

высота — 1555 мм;

колесная база — 2650 мм.

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Гимн минимализму — салон Volvo EX30

Попасть в салон Volvo EX30 можно несколькими способами. Брелок авто не имеет кнопок, но если он в кармане, то двери отпираются от легкого прикосновения к ручке. Также есть специальная карта, которая прикладывается к сенсору на стойке крыши, а еще можно настроить доступ со смартфона.

Электрокар не имеет панели приборов Фото: Тарас Брязгунов

Интерьер Volvo EX30 Twin Motor Performance также не претерпел изменений. Внутри царит шведский минимализм и даже отделка такая же, как у стандартного электрокара. Оригинально выглядят металлические дверные ручки.

Компоновка салона кроссовера довольно нестандартная. К примеру, кнопка "аварийки" оказалась на потолке, а переключатели электростеклоподъемников установлены на центральном подлокотнике. Щиток приборов или проекции на лобовое стекло, а вся информация выводится на большой портретный тачскрин.

Мультимедийная система на базе Google удобная и быстрая, однако стоит привыкать к тому, что через нее приходится управлять большинством функций. Речь идет не только о климате или подогреве сидений, но и о настройке зеркал или даже открытии бардачка. Он, кстати, расположен в необычном месте — на центральной панели под дисплеем.

Мультимедийная система создана на базе Google Фото: Тарас Брязгунов

Кстати, отсеков для мелких вещей внутри хватает. В центральной консоли есть ниша с беспроводными зарядками и USB-портами, а из подлокотника выдвигается ящичек с подстаканниками. Свой съемный ящик есть у задних пассажиров. А вот карманы в дверях слишком узкие.

Насколько просторен Volvo EX30

Спортивного руля или ковшеобразных кресел в Volvo EX30 Twin Motor Performance нет. Впрочем, и стандартные сиденья удобны и хорошо удерживают спину, а электропривод позволяет быстро найти удобное положение за рулем. Посадка невысокая, а обзорность не вызывает вопросов.

Стандартные кресла Volvo удобны и хорошо удерживают спину Фото: Тарас Брязгунов Сзади комфортнее двум пассажирам Фото: Тарас Брязгунов

Электромобиль Volvo EX30 — практичная скоростная модель. Это не семейное авто, однако он не то чтобы слишком тесный. Сзади, конечно, лучше путешествовать вдвоем, ведь салон довольно узкий. Места для ног здесь не очень много (хотя пассажирам ростом 180 см хватит), а вот запас над головой неплохой, хотя пол и высоковат. Подлокотника нет, зато есть USB-порты.

Багажник Volvo EX30 — не самый большой, даже для его размеров: 318 л в обычном состоянии и 904 л — со сложенными задними креслами. Пол здесь двухуровневый, а запаски под ним нет — лишь небольшая ниша. Зато есть 34-литровый отсек спереди.

Объем багажника составляет 318 л Фото: Тарас Брязгунов Со сложенными задними сиденьями получается 904-литровый отсек Фото: Тарас Брязгунов Под полом нет запаски, но есть ниша Фото: Тарас Брязгунов Спереди есть небольшой 34-литровый багажник Фото: Тарас Брязгунов

Комплектация Volvo EX30

Тестовый кроссовер Volvo EX30 в комплектации Ultra с электропакетом, панорамной крышей, камерами кругового обзора, парковочным автопилотом.

Впрочем, мощный вариант можно выбрать и в более дешевом исполнении Plus, которое оснащено двухзонным климат-контролем, камерой, парктроником, датчиками света и дождя, электроприводом двери багажника.

Центральный бардачок открывается через мультимедийную систему Фото: Тарас Брязгунов Между сиденьями есть ниша с беспроводной зарядкой для смартфонов Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов В подлокотнике прячется ящичек с подстаканниками Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров имеется съемный ящик Фото: Тарас Брязгунов Электрокар получил оригинальные дверные ручки Фото: Тарас Брязгунов Небольшие ниши есть по бокам заднего сиденья Фото: Тарас Брязгунов

Независимо от версии, комплектация Volvo EX30 по безопасности очень богата — адаптивный круиз-контроль, автоматическое торможение, удержание в полосе движения, контроль "слепых" зон, распознавание знаков. Система полуавтономного движения Pilot Assist умеет сама менять полосу движения.

Есть и система контроля внимания водителя, причем реагирует она очень быстро: достаточно задержать взгляд на спидометре, как она сигнализирует, что нужно следить за дорогой. А как же иначе? Здесь более 400 сил под рукой, расслабляться не надо.

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Гроза суперкаров

Если точнее, то мощность двухмоторной установки составляет 428 л. с. К тому же, фактически сразу доступны 543 Н∙м крутящего момента. Результат — 3,6 с до 100 км/ч. Такую же динамику имеет, например, суперкар Aston Martin DB12 за 11,5 миллиона гривен. Между прочим, даже электрокроссовер Tesla Model Y Performance несколько медленнее.

Что интересно, ураганный разгон осуществляется непринужденно и без драмы. Конечно, при резком старте буквально вдавливает в сиденье, но Volvo EX30 легко набирает скорость в полной тишине — моторы работают бесшумно.

Volvo EX30 Twin Motor Performance способен разогнаться до сотни за 3,6 с Фото: Тарас Брязгунов

После 100 км/ч динамика ухудшается, но не сильно. Максимальная скорость ограничена на 180 км/ч.

Электромобиль Volvo EX30 не имеет спортивного или электрического режима, однако можно принудительно включить оба мотора, чтобы по-максимуму использовать возможности силовой установки.

Впрочем, за эмоции от резкого старта со светофора приходится платить. Такой драгрейсинг изрядно "съедает" заряд батареи — расход электроэнергии составляет 22-27 кВт∙ч на 100 км. Таким образом, в таком режиме запас хода составляет 250-300 км.

Если же ездить осторожнее, то можно добиться расхода 15-17 кВт∙ч на 100 км, то есть батареи емкостью 69 кВт∙ч должно хватить на 400-450 км. Паспортный запас хода Volvo EX30 Twin Motor Performance как раз и составляет 450 км.

Управляемость Volvo EX30 безопасная, но не захватывающая Фото: Тарас Брязгунов

Стоит отметить, что учитывая стоимость электроэнергии и топлива, электромобиль Volvo EX30 значительно дешевле в содержании, чем бензиновый суперкар с аналогичной динамикой. Затраты на его зарядку от домашней электросети равноценны расходу топлива в 2 л на 100 км.

Управляемость Volvo EX30

Полный привод обеспечивает хорошее сцепление с дорогой, поэтому мощный Volvo EX30 остается контролируемым. Что же касается управляемости, то она безопасна, но не захватывающая.

Электромобиль Volvo EX30 — не спорткар, это кроссовер. Он неплохо маневрирует на малых скоростях, однако на большой скорости сказывается недостаточная поворачиваемость. Хотя в целом ходовая справляется с большой мощностью.

Т-образные фары являются визитной карточкой Volvo Фото: Тарас Брязгунов Кроссовер имеет двухсекционные фонари Фото: Тарас Брязгунов

Остроту руля можно регулировать, однако информативности у него немного. Зато электрокар мало кренится благодаря низкому центру тяжести, а его подвеска довольно плавно и тихо поглощает большинство неровностей. Также стоит отметить неплохую шумоизоляцию салона — даже при 130 км/ч внутри тихо.

Тормоза кроссоверу хватает и замедляется кроссовер Volvo EX30 уверенно. Тормозная рекуперация хорошо настроена, также есть режим езды с одной педалью — авто замедляется, если отпустить газ.

Цена Volvo EX30

Электромобиль Volvo EX30 Twin Motor Performance в базовом исполнении Plus стоит 1 584 гривен, а в версии Ultra — гривен. Это относительно доступный электрокар и если принять во внимание цену и динамические характеристики, то на украинском рынке у него фактически только один конкурент — MG4 XPower. Бензиновые модели с похожим разгоном дороже в разы и быстрые электромобили вроде Tesla Model 3 Performance также недешевые.

Вердикт Фокусу

Новый Volvo EX30 Twin Motor Performance — волк в овечьей шкуре. Электрокар мощный и очень быстрый, однако остается довольно практичным и недорогим в содержании. В спринте со светофора он способен обогнать значительно более дорогие бензиновые модели. Впрочем, от кроссовера не стоит ожидать впечатляющей управляемости.

Плюсы Volvo EX30:

хорошая динамика;

невысокая цена;

комфортабельная подвеска.

Минусы Volvo EX30:

тесноватый салон и небольшой багажник;

управляемость не впечатляет;

малый запас хода при активной езде.

Технические характеристики Volvo EX30 Twin Motor Performance

Тип двигателя электрический Мощность двигателя, л. с. 428 Крутящий момент, Нм 543 Коробка передач 1-ступенчатый редуктор Привод полный Запас хода, км 450 Макс. скорость, км/ч 180 Разгон 0–100 км/ч, с 3,6 Емкость батареи, кВт∙ч 69

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