Маленька шведська ракета: тест-драйв електрокросовера Volvo EX30 (фото)

Новий Volvo EX30 Twin Motor Performance — компактний електрокросовер із динамікою суперкара. Фокус познайомився з недорогим швидкісним авто.

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Електромобілі не лише не забруднюють довкілля вихлопом, дешевші в утриманні та тихіші – вони зробили швидкість доступною. Якщо раніше аби відчути ураганну динаміку, необхідно було купувати дорогий екзотичний суперкар, то тепер такі емоції можуть подарувати відносно доступні електричні моделі – такі, як електрокросовер Volvo EX30 у виконанні Twin Motor Performance. Фокус познайомився зі швидкісним електрокаром.

Потужний варіант електрокара зовні не відрізняється від базової моделі Фото: Тарас Брязгунов

Дизайн Volvo EX30

Заряджений електромобіль Volvo EX30 зовні не відрізняється від стандартної моделі. Це вовк у овечій шкурі, який не має ні особливого обвісу, ні великого спойлеру. Навіть колісні більшими не стали – залежно від комплектації, їх діаметр складає 18 або 19 дюймів, як і в менш потужному EX30.

Гранчастий дизайн Volvo EX30 – по-скандинавськи стриманий. Найвиразніші зовнішні деталі – Т-подібні фари (їх у Volvo порівнюють із молотом Тора) та оригінальні розділені ліхтарі.

До того ж, кросовер Volvo EX30 Twin Motor Performance не справляє враження потужного монстра через свої невеликі розміри – це компактна модель сегменту B-SUV.

Volvo EX30 — найкомпактніша модель марки Фото: Тарас Брязгунов

Габарити Volvo EX30 2025:

довжина — 4233 мм;

ширина — 1837 мм;

висота — 1555 мм;

колісна база — 2650 мм.

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Гімн мінімалізму — салон Volvo EX30

Потрапити у салон Volvo EX30 можна кількома способами. Брелок авто не має кнопок, але якщо він у кишені, то двері відмикаються від легкого доторку до ручки. Також є спеціальна карта, яка прикладається до сенсора на стійці даху, а ще можна налаштувати доступ зі смартфона.

Електрокар не має панелі приладів Фото: Тарас Брязгунов

Інтер’єр Volvo EX30 Twin Motor Performance також не зазнав змін. Усередині панує шведський мінімалізм і навіть оздоблення таке ж, як у стандартного електрокара. Оригінальний вигляд мають металеві дверні ручки.

Компонування салону кросовера досить нестандартне. Приміром, кнопка "аварійки" опинилася на стелі, а перемикачі електросклопідйомників встановлені на центральному підлокітнику. Щитка приладів чи проєкції на лобове скло, а вся інформація виводиться на великий портретний тачскрін.

Мультимедійна система на базі Google зручна і швидка, проте варто звикати до того, що через неї доводиться керувати більшістю функцій. Мова йде не лише про клімат чи підігрів сидінь, але й про налаштування дзеркал чи навіть відкриття бардачка. Він, до речі, розташований у незвичному місці – на центральній панелі під дисплеєм.

Мультимедійна система створена на базі Google Фото: Тарас Брязгунов

До речі, відсіків для дрібних речей усередині вистачає. У центральній консолі є ніша з бездротовими зарядками та USB-портами, а із підлокітника висовується шухлядка з підсклянниками. Свій знімний ящик є у задніх пасажирів. А от кишені в дверях занадто вузькі.

Наскільки просторий Volvo EX30

Спортивного керма чи ковшеподібних крісел у Volvo EX30 Twin Motor Performance немає. Утім, і стандартні сидіння зручні та добре утримують спину, а електропривід дозволяє швидко знайти зручне положення за кермом. Посадка невисока, а оглядовість не викликає питань.

Стандартні крісла Volvo зручні та добре утримують спину Фото: Тарас Брязгунов Ззаду комфортніше двом пасажирам Фото: Тарас Брязгунов

Електромобіль Volvo EX30 – практична швидкісна модель. Це не сімейне авто, проте він не те щоб надто тісний. Ззаду, звісно, краще подорожувати удвох, адже салон доволі вузький. Місця для ніг тут не дуже багато (хоча пасажирам зростом 180 см вистачить), а от запас над головою непоганий, хоча підлога і зависока. Підлокітника немає, зате є USB-порти.

Багажник Volvo EX30 – не найбільший, навіть для його розмірів: 318 л у звичайному стані та 904 л – зі складеними задніми кріслами. Підлога тут дворівнева, а запаски під нею немає – лише невелика ніша. Зате є 34-літровий відсік спереду.

Об'єм багажника становить 318 л Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями виходить 904-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою немає запаски, але є ніша Фото: Тарас Брязгунов Спереду є невеликий 34-літровий багажник Фото: Тарас Брязгунов

Комплектація Volvo EX30

Тестовий кросовер Volvo EX30 у комплектації Ultra із електропакетом, панорамним дахом, камерами кругового огляду, паркувальним автопілотом.

Утім, потужний варіант можна вибрати і в дешевшому виконанні Plus, яке оснащене двозонним клімат-контролем, камерою, парктроніком, датчиками світла й дощу, електроприводом дверей багажника.

Центральний бардачок відкривається через мультимедійну систему Фото: Тарас Брязгунов Між сидіннями є ніша з бездротовою зарядкою для смартфонів Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов У підлокітнику ховається шухлядка з підсклянниками Фото: Тарас Брязгунов Для задніх пасажирів є знімний ящик Фото: Тарас Брязгунов Електрокар отримав оригінальні дверні ручки Фото: Тарас Брязгунов Невеликі ніші є з боків заднього сидіння Фото: Тарас Брязгунов

Незалежно від версії, комплектація Volvo EX30 з безпеки дуже багата – адаптивний круїз-контроль, автоматичне гальмування, утримання в смузі руху, контроль "сліпих" зон, розпізнавання знаків. Система напівавтономного руху Pilot Assist вміє сама змінювати смугу руху.

Є і система контролю уваги водія, причому реагує вона дуже швидко: достатньо затримати погляд на спідометрі, як вона сигналізує, що потрібно стежити за дорогою. А як же інакше? Тут понад 400 сил під рукою, розслаблятися не треба.

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Гроза суперкарів

Якщо точніше, то потужність двомоторної установки складає 428 к. с. До того ж, фактично одразу доступні 543 Н∙м крутного моменту. Результат – 3,6 с до 100 км/год. Таку ж динаміку має, наприклад, суперкар Aston Martin DB12 за 11,5 мільйона гривень. Між іншим, навіть електрокросовер Tesla Model Y Performance дещо повільніший.

Що цікаво, ураганний розгін здійснюється невимушено і без драми. Звісно, при різкому старті буквально вдавлює у сидіння, але Volvo EX30 легко набирає швидкість у повній тиші – мотори працюють безшумно.

Volvo EX30 Twin Motor Performance здатен розігнатися до сотні за 3,6 с Фото: Тарас Брязгунов

Після 100 км/год динаміка погіршується, але не сильно. Максимальна швидкість обмежена на 180 км/год.

Електромобіль Volvo EX30 не має спортивного чи електричного режиму, проте можна примусово увімкнути обидва мотори, аби по-максимуму використати можливості силової установки.

Утім, за емоції від різкого старту зі світлофора доводиться платити. Такий драгрейсинг добряче "з’їдає" заряд батареї – витрата електроенергії становить 22-27 кВт∙год на 100 км. Отже, в такому режимі запас ходу становить 250-300 км.

Якщо ж їздити обережніше, то можна добитися витрати 15-17 кВт∙год на 100 км, тобто батареї ємністю 69 кВт∙год повинно вистачити на 400-450 км. Паспортний запас ходу Volvo EX30 Twin Motor Performance якраз і складає 450 км.

Керованість Volvo EX30 безпечна, але не захоплююча Фото: Тарас Брязгунов

Варто відзначити, що враховуючи вартість електроенергії та пального, електромобіль Volvo EX30 значно дешевший в утриманні, аніж бензиновий суперкар із аналогічною динамікою. Затрати на його зарядку від домашньої електромережі рівноцінні витраті пального в 2 л на 100 км.

Керованість Volvo EX30

Повний привід забезпечує добре зчеплення з дорогою, тому потужний Volvo EX30 залишається контрольованим. Що ж стосується керованості, то вона безпечна, але не захоплююча.

Електромобіль Volvo EX30 – не спорткар, це кросовер. Він непогано маневрує на малих швидкостях, проте на великій швикдості дається взнаки недостатня повертаємість. Хоча загалом ходова справляється з великою потужністю.

Т-подібні фари є візитівкою Volvo Фото: Тарас Брязгунов Кросовер має двосекційні ліхтарі Фото: Тарас Брязгунов

Гостроту керма можна регулювати, однак інформативності в нього небагато. Зате електрокар мало крениться завдяки низькому центру ваги, а його підвіска доволі плавно і тихо поглинає більшість нерівностей. Також варто відзначити непогану шумоізоляцію салону – навіть при 130 км/год усередині тихо.

Гальм кросоверу вистачає і сповільнюється кросовер Volvo EX30 впевнено. Гальмівна рекуперація добре налаштована, також є режим їзди з однією педаллю – авто сповільнюється, якщо відпустити газ.

Ціна Volvo EX30

Електромобіль Volvo EX30 Twin Motor Performance у базовому виконанні Plus коштує 1 584 гривень, а у версії Ultra – гривень. Це відносно доступний електрокар і якщо взяти до уваги ціну та динамічні характеристики, то на українському ринку в нього фактично лише один конкурент – MG4 XPower. Бензинові моделі зі схожим розгоном дорожчі в рази та й швидкі електромобілі на кшталт Tesla Model 3 Performance також недешеві.

Вердикт Фокусу

Новий Volvo EX30 Twin Motor Performance — вовк у овечій шкурі. Електрокар потужний і дуже швидкий, проте залишається доволі практичним і недорогим в утриманні. У спринті зі світлофора він здатен обігнати значно дорожчі бензинові моделі. Утім, від кросовера не варто очікувати вражаючої керованості.

Плюси Volvo EX30:

хороша динаміка;

невисока ціна;

комфортабельна підвіска.

Мінуси Volvo EX30:

тіснуватий салон і невеликий багажник;

керованість не вражає;

малий запас ходу за активної їзди.

Технічні характеристики Volvo EX30 Twin Motor Performance

Тип двигуна електричний Потужність двигуна, к. с. 428 Обертальний момент, Нм 543 Коробка передач 1-ступінчастий редуктор Привід повний Запас ходу, км 450 Макс. швидкість, км/год 180 Розгін 0–100 км/год, с 3,6 Ємність батареї, кВт∙год 69

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