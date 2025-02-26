Renault отказывается от самой спортивной модели: что предложат взамен (фото)

Среднемоторный спорткар Alpine A110 снимут с производства через год. На смену ему придет совершенно новая электрическая модель.

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Renault собирается прекратить выпуск купе Alpine A110. Последние экземпляры спорткара сойдут с конвейера в 2026 году. Об этом сообщает сайт Motor1.

Заказы на спортивный Alpine A110 прекратят принимать через год. Уже подготовили особые финальные версии экстремальной модели. Для Alpine Renault подобные лимитированные модификации не являются редкостью, причем стоимость некоторых из них превышает 250 000 евро.

Представлены прощальные версии модели Фото: Alpine

В частности, уже показали новый Alpine A110 R70. Выпустят 560 таких авто, посвященных 70-летию бренда Alpine. Купе не будет иметь заднего стекла, а также получит карбоновый декор, антикрыло и колесные диски.

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Спорткар Alpine A110 R70 будет предлагаться только в 300-сильном исполнении по цене 122 500 евро, то есть он почти вдвое дороже стандартной модели.

Кроме того, выпустят 210 купе в исполнении French Tricolor Edition. Они идентичны Alpine A110 R70, но окрашены в цвета французского флага.

Alpine A110 R70 не имеет заднего стекла Фото: Alpine

Причина прекращения производства купе Alpine A110 известна — это его возраст. Нынешнее поколение среднемоторной модели выпускается с 2017 года. Ее дизайн выдержан в стилистике самого первого Renault-Alpine A110 1963 года.

Впрочем, полностью от спорткаров в Alpine не откажутся. На смену A110 в Renault готовят совершенно новое электрическое купе.

Кстати, уже в нынешнем году Renault представит электрокроссовер Alpine, который бросит вызов Porsche Macan и Tesla Model Y.

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