Эксклюзив за 265 000 евро: представлено самое дорогое авто от Renault (фото)
Спорткар Alpine A110 R Ultime получил более мощный 345-сильный турбомотор и аэродинамический пакет. Купе способно разогнаться до сотни за 3,8 с.
Renault прекращает выпуск спорткара Alpine A110 Alpine A110. На автошоу в Париже дебютировала лимитированная "прощальная" версия модели A110 R Ultime. О нем рассказали на официальном сайте Renault Group.
Всего выпустят всего 15 купе Alpine A110 R Ultime стоимостью 265 000 евро — это самое дорогое серийное авто от Renault Group. Для справки: базовый спорткар Renault Alpine A110 стоит 65 000 евро.
Среднемоторное купе Alpine A110 R Ultime получило доработанную 1,8-литровую турбочетверку с увеличенной до 345 л.с. и 420 Н∙м отдачей. С 6-ступенчатым роботом с двумя сцеплениями разгон до 100 км/ч занимает 3,8 с.
Спорткар Alpine A110 R Ultime оснастили титановым выхлопом Akrapovic, и регулируемыми амортизаторами Öhlins. Замедляют его тормоза от AP Racing диаметром 330 мм. 18-дюймовые передние и 19-дюймовые задние кованые диски "обули" в спортивные шины Michelin Pilot Sport Cup 2.
Кроме того, появился новый аэродинамический пакет. Обвес, диффузор и антикрыло увеличили прижимную силу на 160 кг.
В салоне Alpine A110 R Ultime установлены спортивные кресла, обшитые шикрой и алькантарой. Также авто можно персонализировать — доступны 27 особых цветов кузова и четыре варианта внутренней отделки.
Между прочим, на Парижском автосалоне Renault и Alpine показали нового конкурента Tesla Model Y.
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