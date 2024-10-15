Ексклюзив за 265 000 євро: представлено найдорожче авто від Renault (фото)

Спорткар Alpine A110 R Ultime отримав потужніший 345-сильний турбомотор та аеродинамічний пакет. Купе здатне розігнатися до сотні за 3,8 с.

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Renault припиняє випуск спорткара Alpine A110. На автошоу в Парижі дебютувала лімітована "прощальна" версія моделі A110 R Ultime. Про нього розповіли на офіційному сайті Renault Group.

Усього випустять лише 15 купе Alpine A110 R Ultime вартістю 265 000 євро – це найдорожче серійне авто від Renault Group. Для довідки: базовий спорткар Renault Alpine A110 коштує 65 000 євро.

Спорткар отримав аеродинамічний пакет із великим антикрилом Фото: Alpine

Середньомоторне купе Alpine A110 R Ultime отримало доопрацьовану1,8-літрову турбочетвірку зі збільшеною до 345 к. с. і 420 Н∙м віддачею. Із 6-ступінчастим роботом з двома зчепленнями розгін до 100 км/год займає 3,8 с.

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Спорткар Alpine A110 R Ultime оснастили титановим вихлопом Akrapovic, та регульованими амортизаторами Öhlins. Сповільнюють його гальма від AP Racing діаметром 330 мм. 18-дюймові передні та 19-дюймові задні ковані диски "взули" в спортивні шини Michelin Pilot Sport Cup 2.

Крім того, з’явився новий аеродинамічний пакет. Обвіс, дифузор та антикрило збільшили притискну силу на 160 кг.

У салоні встановлено спортивні крісла Фото: Alpine

У салоні Alpine A110 R Ultime встановлені спортивні крісла, обшиті шікрою та алькантарою. Також авто можна персоналізувати – доступні 27 особливих кольорів кузова та чотири варіанти внутрішнього оздоблення.

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