Renault відмовляється від найспортивнішої моделі: що запропонують натомість (фото)

Середньомоторний спорткар Alpine A110 знімуть із виробництва за рік. На зміну йому прийде абсолютно нова електрична модель.

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Renault збирається припинити випуск купе Alpine A110. Останні екземпляри спорткара зійдуть із конвеєра в 2026 році. Про це повідомляє сайт Motor1.

Замовлення на спортивний Alpine A110 припинять приймати за рік. Уже підготували особливі фінальні версії екстремальної моделі. Для Alpine Renault подібні лімітовані модифікації не є рідкістю, причом вартість деяких із них перевищує 250 000 євро.

Представлено прощальні версії моделі Фото: Alpine

Зокрема, уже показали новий Alpine A110 R70. Випустять 560 таких авто, присвячених 70-річчю бренду Alpine. Купе не матиме заднього скла, а також отримає карбонові декор, антикрило і колісні диски.

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Спорткар Alpine A110 R70 пропонуватимуть лише в 300-сильному виконанні за ціною 122 500 євро, тобто він майже вдвічі дорожчий за стандартну модель.

Крім того, випустять 210 купе у виконанні French Tricolor Edition. Вони ідентичні Alpine A110 R70, але пофарбовані в кольори французького прапора.

Alpine A110 R70 не має заднього скла Фото: Alpine

Причина припинення виробництва купе Alpine A110 відома – це його вік. Нинішнє покоління середньомоторної моделі випускають із 2017 року. Її дизайн витримано в стилістиці найпершого Renault-Alpine A110 1963 року.

Утім, повністю від спорткарів у Alpine не відмовляться. На зміну A110 в Renault готують абсолютно нове електричне купе.

До речі, уже в нинішньому році Renault представить електрокросовер Alpine, який кине виклик Porsche Macan і Tesla Model Y.

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