На рынок выходит недорогой электрокроссовер Renault с запасом хода более 400 км (фото)

Кроссовер Renault 4 выдержан в ретростиле, однако имеет современную "начинку". Электрокар предлагается в версиях на 120 и 150 сил с запасом хода до 409 км.

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Возрожденный Renault 4 поступает в продажу с 12 марта. Электрический кроссовер в ЕС стоит от 29 990 евро. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Электрокар предлагают в версиях на 120 и 150 сил Фото: Renault

Новый Renault 4 E-Tech (именно такое полное название электрокара) своим угловатым дизайном напоминает знаменитого предка 1961 года. 4,1-метровый кроссовер имеет просторный салон и 420-литровый багажник. На выбор предлагают две версии модели:

Urban range — мотор на 120 л. с., максималка 150 км/ч, батарея емкостью 40 кВт∙ч, запас хода 308 км;

Comfort range — мотор на 150 л.с., батарея емкостью 52 кВт∙ч, максималка 150 км/ч, запас хода 409 км.

Важно

Новый компактный кроссовер Renault показали до презентации (фото)

Базовая комплектация Renault 4 2025 довольно богатая — диодные фары, 18-дюймовые диски, цифровой щиток приборов, 10-дюймовый тачскрин, климат-контроль, парктроник, камера, датчики дождя и света.

Во всех версиях в салоне установлены два дисплея Фото: Renault

Топовый вариант Renault 4 Iconic за 37 490 евро доступен только в 150-сильном исполнении и добавляет адаптивный круиз-контроль, двунаправленную зарядку (V2L) и электропривод двери багажника. К тому же, этот вариант отличается двухцветной окраской, особым декором и улучшенной внутренней отделкой.

Кстати, на украинский рынок выходит доступный компактный кроссовер Renault.

Также Фокус писал, что Kia отказывается от популярной массовой модели.