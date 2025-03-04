На ринок виходить недорогий електрокросовер Renault із запасом ходу понад 400 км (фото)

Кросовер Renault 4 витриманий у ретростилі, проте має сучасну "начинку". Електрокар пропонують у версіях на 120 і 150 сил із запасом ходу до 409 км.

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Відроджений Renault 4 надходить у продаж із 12 березня. Електричний кросовер у ЄС коштує від 29 990 євро. Про це повідомляє сайт L’Argus.

Електрокар пропонують у версіях на 120 і 150 сил Фото: Renault

Новий Renault 4 E-Tech (саме така повна назва електрокара) своїм кутастим дизайном нагадує знаменитого предка 1961 року. 4,1-метровий кросовер має просторий салон та 420-літровий багажник. На вибір пропонують дві версії моделі:

Urban range – мотор на 120 к. с., максималка 150 км/год, батарея ємністю 40 кВт∙год, запас ходу 308 км;

Comfort range – мотор на 150 к. с., батарея ємністю 52 кВт∙год, максималка 150 км/год, запас ходу 409 км.

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Новий компактний кросовер Renault показали до презентації (фото)

Базова комплектація Renault 4 2025 доволі багата – діодні фари, 18-дюймові диски, цифровий щиток приладів, 10-дюймовий тачскрін, клімат-контроль, парктронік, камера, датчики дощу та світла.

В усіх версіях у салоні встановлено два дисплеї Фото: Renault

Топовий варіант Renault 4 Iconic за 37 490 євро доступний лише в 150-сильному виконанні і додає адаптивний круїз-контроль, двонаправлену зарядку (V2L) та електропривід дверей багажника. До того ж, цей варіант вирізняється двоколірним забарвленням, особливим декором та покращеним внутрішнім оздобленням.

До речі, на український ринок виходить доступний компактний кросовер Renault.

Також Фокус писав, що Kia відмовляється від популярної масової моделі.