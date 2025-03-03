Kia відмовляється від популярної масової моделі: що запропонують натомість (фото)

Kia Ceed випускають із 2007 року і тривалий час він був найпопулярнішим авто марки у Європі. На зміну йому прийдуть одразу дві нові моделі С-класу — бензинова та електрична.

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Kia Ceed невдовзі знімуть із виробництва. Останні авто цієї моделі С-класу зійдуть із конвеєра підприємства у словацькому місті Жиліна в травні. Цю інформацію підтвердили виданню AutoWeek у нідерландському представництві Kia.

Електромобіль Kia EV4 стане одним із наступників Ceed Фото: Kia

Зазначається, що спортивний універсал Kia Proceed уже припинили виготовляти. Решту версій моделі знімуть із виробництва, аби звільнити потужності для електрокара Kia EV4, який недавно презентували і виготовлятимуть у Жиліні. А от споріднена модель Hyundai i30 поки залишиться на ринку.

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Варто відзначити, що Kia Ceed залишається доволі популярним. За 2024 рік на європейському ринку продали 129 367 авто усіх версій. Утім, життєвий цикл моделі, яку презентували в 2018 році, підходить до кінця і вона не дозволяє Kia вписатися в нормативи викидів CO2.

Нове покоління Kia Ceed не планується, проте в моделі буде одразу два наступника. Один із них – електромобіль Kia EV4, а другий – бензиновий хетчбек Kia K4, який вийде на європейський ринок у 2026 році.

Бензиновий Kia K4 Фото: скриншот / YouTube

Kia Ceed випускали із 2007 року і всього зібрали понад 1,7 мільйона авто трьох поколінь. До 2011 року це була найпопулярніша модель Kia в Європі. У різні роки в лінійці були хетчбек, універсал, спортивний варіант Proceed та версія підвищеної прохідності XCeed.

До речі, нещодавно в Чехії припинили випуск знаменитої Tatra T815. Вантажівку збирали з 1983 року.

Також Фокус писав, що з виробництва знімають і культовий спорткар Nissan GT-R.