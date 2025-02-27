Міське авто, кросовер і мінівен: дебютували недорогі електромобілі Kia (фото, відео)
Нові електромобілі Kia вийдуть на ринок у 2025-2026 роках. Доступні моделі коштуватимуть від 30 000 євро, а запас ходу деяких із них перевищує 600 км.
В Іспанії презентували одразу три недорогі електромобілі Kia. Модель С-класу Kia EV4, компактний електрокросовер EV2 та комерційний електрокар PV5 стануть серійними у найближчі роки. Про них розповіли на сайті південнокорейського автовиробника.
Усі три моделі витримані в новому фірмовому стилі Kia. У їх дизайні поєднуються грані та плавні форми, а візитівкою авто є тоненькі світлодіодні фари. Електромобілі Kia використовують різні варіанти модульної платформи E-GMP, на якій збудовано і флагманський електрокросовер EV9.
Kia EV2
Компактний електрокросовер Kia EV2 – єдина із трьох моделей, яка наразі є концептом. Серійна модель В-класу вийде на ринок у 2026 році і коштуватиме до 30 000 євро.
Новий Kia EV2 вирізняється атлетичною зовнішністю із короткими звисами кузова, роздутими крилами та вираженим пластиковим обвісом.
Задні двері концепта відкриваються проти руху, однак на серійній моделі їх не збережуть. У салоні Kia EV2 встановлено приплюснуте кермо та два дисплеї на передній панелі. Задні сидіння електрокара мають горизонтальне регулювання.Важливо
Kia EV4
Електромобіль Kia EV4 надійде у продаж цьогоріч і коштуватиме 37 000 євро. Модель С-класу запропонують у двох кузовах – 4,73-метровий седан та 4,43-метровий хетчбек.
Седан Kia EV4 вирізняється стрімкішим дизайном із аркоподібним дахом, а силует хетчбек – більш стриманий. Також представили варіант GT-Line із агресивнішими бамперами та 19-дюймовими дисками.
Електрокар вирізняється низьким (0,23) аеродинамічним коефіцієнтом. Він має висувні дверні ручки та оснащений системою доступу зі смартфону.
У салоні Kia EV4 встановили одразу три дисплеї на передній панелі. Об’єм багажника хетчбек становить 435 л, а седана – 490 л.
Мультимедійну систему доповнили функцією SmartTV із підпискою на Netflix та Disney+. Крім того, комплектація включає систему напівавтономного руху.
Силовою установкою поділився електрокросовер Kia EV3. Модель оснащена 204-сильним мотором: хетчбек розганяється до 100 км/год за 7,4 с, а седан – за 7,7 с. Максимальна швидкість обмежена на 170 км/год.
На вибір пропонують батареї ємністю 58,3 та 81,4 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 410-430 км, у другому – 590-630 км. Швидка зарядка на 80% займає приблизно півгодини.Важливо
Kia PV5
Комерційний електромобіль Kia PV5 також вийде на ринок у 2025 році і коштуватиме від 30 000 євро. 4,7-метрову модель запропонують у кількох кузовних варіантах: двомісний фургон із 5,1-кубовим вантажним відсіком, мінівен на 5 або 6 місць та голе шасі, на яке можна встановлювати різні модулі.
Новий Kia PV5 отримав цифровий щиток приладів та 12,9-дюймовий сенсорний дисплей. Пасажирський варіант має підігрів передніх і задніх крісел, а також систему доступу зі смартфона.
Усі електромобілі Kia PV5 оснащені 163-сильним мотором. На вибір запропонують батареї на 43,3 51,5 та 7,12 кВт∙год, а запас ходу складе до 400 км. Швидко зарядити електрокар на 80% можна за 30 хвилин, також є функція двонаправленої зарядки – можна живити від авто електроприлади.
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