Міське авто, кросовер і мінівен: дебютували недорогі електромобілі Kia (фото, відео)

Нові електромобілі Kia вийдуть на ринок у 2025-2026 роках. Доступні моделі коштуватимуть від 30 000 євро, а запас ходу деяких із них перевищує 600 км.

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В Іспанії презентували одразу три недорогі електромобілі Kia. Модель С-класу Kia EV4, компактний електрокросовер EV2 та комерційний електрокар PV5 стануть серійними у найближчі роки. Про них розповіли на сайті південнокорейського автовиробника.

Усі три моделі витримані в новому фірмовому стилі Kia. У їх дизайні поєднуються грані та плавні форми, а візитівкою авто є тоненькі світлодіодні фари. Електромобілі Kia використовують різні варіанти модульної платформи E-GMP, на якій збудовано і флагманський електрокросовер EV9.

Kia EV2

Компактний електрокросовер Kia EV2 – єдина із трьох моделей, яка наразі є концептом. Серійна модель В-класу вийде на ринок у 2026 році і коштуватиме до 30 000 євро.

Kia EV2 поки є концептом Фото: Kia

Новий Kia EV2 вирізняється атлетичною зовнішністю із короткими звисами кузова, роздутими крилами та вираженим пластиковим обвісом.

Електрокросовер коштуватиме до 30 000 євро Фото: Kia Фото: Kia

Задні двері концепта відкриваються проти руху, однак на серійній моделі їх не збережуть. У салоні Kia EV2 встановлено приплюснуте кермо та два дисплеї на передній панелі. Задні сидіння електрокара мають горизонтальне регулювання.

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Kia EV4

Електромобіль Kia EV4 надійде у продаж цьогоріч і коштуватиме 37 000 євро. Модель С-класу запропонують у двох кузовах – 4,73-метровий седан та 4,43-метровий хетчбек.

Kia EV4 GT-Line Фото: Kia

Седан Kia EV4 вирізняється стрімкішим дизайном із аркоподібним дахом, а силует хетчбек – більш стриманий. Також представили варіант GT-Line із агресивнішими бамперами та 19-дюймовими дисками.

Електрокар вирізняється низьким (0,23) аеродинамічним коефіцієнтом. Він має висувні дверні ручки та оснащений системою доступу зі смартфону.

Седан Kia EV4 Фото: Kia Хетчбек Kia EV4 Фото: Kia

У салоні Kia EV4 встановили одразу три дисплеї на передній панелі. Об’єм багажника хетчбек становить 435 л, а седана – 490 л.

Мультимедійну систему доповнили функцією SmartTV із підпискою на Netflix та Disney+. Крім того, комплектація включає систему напівавтономного руху.

На передній панелі Kia EV4 встановили три дисплеї Фото: Kia

Силовою установкою поділився електрокросовер Kia EV3. Модель оснащена 204-сильним мотором: хетчбек розганяється до 100 км/год за 7,4 с, а седан – за 7,7 с. Максимальна швидкість обмежена на 170 км/год.

На вибір пропонують батареї ємністю 58,3 та 81,4 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 410-430 км, у другому – 590-630 км. Швидка зарядка на 80% займає приблизно півгодини.

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Kia PV5

Комерційний електромобіль Kia PV5 також вийде на ринок у 2025 році і коштуватиме від 30 000 євро. 4,7-метрову модель запропонують у кількох кузовних варіантах: двомісний фургон із 5,1-кубовим вантажним відсіком, мінівен на 5 або 6 місць та голе шасі, на яке можна встановлювати різні модулі.

Kia PV5 випускатимуть у пасажирській та вантажній версіях Фото: Kia

Новий Kia PV5 отримав цифровий щиток приладів та 12,9-дюймовий сенсорний дисплей. Пасажирський варіант має підігрів передніх і задніх крісел, а також систему доступу зі смартфона.

Запас ходу Kia PV5 сягає 400 км У салоні встановлено два екрани Пасажирський мінівен Kia PV5 Фургон Kia PV5

Усі електромобілі Kia PV5 оснащені 163-сильним мотором. На вибір запропонують батареї на 43,3 51,5 та 7,12 кВт∙год, а запас ходу складе до 400 км. Швидко зарядити електрокар на 80% можна за 30 хвилин, також є функція двонаправленої зарядки – можна живити від авто електроприлади.

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