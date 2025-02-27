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Авто

Міське авто, кросовер і мінівен: дебютували недорогі електромобілі Kia (фото, відео)

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Фото: Kia | Kia презентувала одразу три електричних моделі

Нові електромобілі Kia вийдуть на ринок у 2025-2026 роках. Доступні моделі коштуватимуть від 30 000 євро, а запас ходу деяких із них перевищує 600 км.

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В Іспанії презентували одразу три недорогі електромобілі Kia. Модель С-класу Kia EV4, компактний електрокросовер EV2 та комерційний електрокар PV5 стануть серійними у найближчі роки. Про них розповіли на сайті південнокорейського автовиробника.

Усі три моделі витримані в новому фірмовому стилі Kia. У їх дизайні поєднуються грані та плавні форми, а візитівкою авто є тоненькі світлодіодні фари. Електромобілі Kia використовують різні варіанти модульної платформи E-GMP, на якій збудовано і флагманський електрокросовер EV9.

Kia EV2

Компактний електрокросовер Kia EV2 – єдина із трьох моделей, яка наразі є концептом. Серійна модель В-класу вийде на ринок у 2026 році і коштуватиме до 30 000 євро.

Kia EV2, новий Kia EV2, електромобілі Kia, електромобіль Kia, Kia EV, новий Kia EV Fullscreen
Kia EV2 поки є концептом
Фото: Kia

Новий Kia EV2 вирізняється атлетичною зовнішністю із короткими звисами кузова, роздутими крилами та вираженим пластиковим обвісом.

Новий Kia EV2, електромобілі Kia, електромобіль Kia, Kia EV2, новий Kia EV Fullscreen
Електрокросовер коштуватиме до 30 000 євро
Фото: Kia
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Фото: Kia

Задні двері концепта відкриваються проти руху, однак на серійній моделі їх не збережуть. У салоні Kia EV2 встановлено приплюснуте кермо та два дисплеї на передній панелі. Задні сидіння електрокара мають горизонтальне регулювання.

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Kia EV4

Електромобіль Kia EV4 надійде у продаж цьогоріч і коштуватиме 37 000 євро. Модель С-класу запропонують у двох кузовах – 4,73-метровий седан та 4,43-метровий хетчбек.

Kia EV4 GT-Line, електромобілі Kia, електромобіль Kia, Kia EV4, новий Kia EV Fullscreen
Kia EV4 GT-Line
Фото: Kia

Седан Kia EV4 вирізняється стрімкішим дизайном із аркоподібним дахом, а силует хетчбек – більш стриманий. Також представили варіант GT-Line із агресивнішими бамперами та 19-дюймовими дисками.

Електрокар вирізняється низьким (0,23) аеродинамічним коефіцієнтом. Він має висувні дверні ручки та оснащений системою доступу зі смартфону.

Kia EV4, електромобілі Kia, електромобіль Kia, Kia EV, новий Kia EV Fullscreen
Седан Kia EV4
Фото: Kia
Kia EV4, електромобілі Kia, електромобіль Kia, Kia EV, новий Kia EV Fullscreen
Хетчбек Kia EV4
Фото: Kia

У салоні Kia EV4 встановили одразу три дисплеї на передній панелі. Об’єм багажника хетчбек становить 435 л, а седана – 490 л.

Мультимедійну систему доповнили функцією SmartTV із підпискою на Netflix та Disney+. Крім того, комплектація включає систему напівавтономного руху.

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На передній панелі Kia EV4 встановили три дисплеї
Фото: Kia

Силовою установкою поділився електрокросовер Kia EV3. Модель оснащена 204-сильним мотором: хетчбек розганяється до 100 км/год за 7,4 с, а седан – за 7,7 с. Максимальна швидкість обмежена на 170 км/год.

На вибір пропонують батареї ємністю 58,3 та 81,4 кВт∙год. У першому випадку запас ходу становить 410-430 км, у другому – 590-630 км. Швидка зарядка на 80% займає приблизно півгодини.

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Kia PV5

Комерційний електромобіль Kia PV5 також вийде на ринок у 2025 році і коштуватиме від 30 000 євро. 4,7-метрову модель запропонують у кількох кузовних варіантах: двомісний фургон із 5,1-кубовим вантажним відсіком, мінівен на 5 або 6 місць та голе шасі, на яке можна встановлювати різні модулі.

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Kia PV5 випускатимуть у пасажирській та вантажній версіях
Фото: Kia

Новий Kia PV5 отримав цифровий щиток приладів та 12,9-дюймовий сенсорний дисплей. Пасажирський варіант має підігрів передніх і задніх крісел, а також систему доступу зі смартфона.

Новий Kia PV5, Kia PV5 Fullscreen
Запас ходу Kia PV5 сягає 400 км
Салон Kia PV5, Kia PV5 Fullscreen
У салоні встановлено два екрани
Мінівен Kia PV5, Kia PV5 Fullscreen
Пасажирський мінівен Kia PV5
Фургон Kia PV5, Kia PV5 Fullscreen
Фургон Kia PV5
Новий Kia PV5, Kia PV5
Салон Kia PV5, Kia PV5
Мінівен Kia PV5, Kia PV5
Фургон Kia PV5, Kia PV5

Усі електромобілі Kia PV5 оснащені 163-сильним мотором. На вибір запропонують батареї на 43,3 51,5 та 7,12 кВт∙год, а запас ходу складе до 400 км. Швидко зарядити електрокар на 80% можна за 30 хвилин, також є функція двонаправленої зарядки – можна живити від авто електроприлади.

Між іншим, нещодавно на ринок вийшов перший рамний пікап Kia.

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