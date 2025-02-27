Городское авто, кроссовер и минивэн: дебютировали недорогие электрокары Kia (фото, видео)

Новые электромобили Kia выйдут на рынок в 2025-2026 годах. Доступные модели будут стоить от 30 000 евро, а запас хода некоторых из них превышает 600 км.

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В Испании презентовали сразу три недорогих электромобиля Kia. Модель С-класса Kia EV4, компактный электрокроссовер EV2 и коммерческий электрокар PV5 станут серийными в ближайшие годы. О них рассказали на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Все три модели выдержаны в новом фирменном стиле Kia. В их дизайне сочетаются грани и плавные формы, а визитной карточкой авто являются тоненькие светодиодные фары. Электромобили Kia используют различные варианты модульной платформы E-GMP, на которой построен и флагманский электрокроссовер EV9.

Kia EV2

Компактный электрокроссовер Kia EV2 — единственная из трех моделей, которая пока является концептом. Серийная модель В-класса выйдет на рынок в 2026 году и будет стоить до 30 000 евро.

Kia EV2 пока является концептом Фото: Kia

Новый Kia EV2 отличается атлетической внешностью с короткими свесами кузова, раздутыми крыльями и выраженным пластиковым обвесом.

Электрокроссовер будет стоить до 30 000 евро Фото: Kia Фото: Kia

Задние двери концепта открываются против движения, однако на серийной модели их не сохранят. В салоне Kia EV2 установлен приплюснутый руль и два дисплея на передней панели. Задние сиденья электрокара имеют горизонтальную регулировку.

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Kia EV4

Электромобиль Kia EV4 поступит в продажу в этом году и будет стоить 37 000 евро. Модель С-класса предложат в двух кузовах — 4,73-метровый седан и 4,43-метровый хэтчбек.

Kia EV4 GT-Line Фото: Kia

Седан Kia EV4 отличается более стремительным дизайном с аркообразной крышей, а силуэт хэтчбек — более сдержанный. Также представили вариант GT-Line с более агрессивными бамперами и 19-дюймовыми дисками.

Электрокар отличается низким (0,23) аэродинамическим коэффициентом. Он имеет выдвижные дверные ручки и оснащен системой доступа со смартфона.

Седан Kia EV4 Фото: Kia Хэтчбек Kia EV4 Фото: Kia

В салоне Kia EV4 установили сразу три дисплея на передней панели. Объем багажника хэтчбек составляет 435 л, а седана — 490 л.

Мультимедийную систему дополнили функцией SmartTV с подпиской на Netflix и Disney+. Кроме того, комплектация включает систему полуавтономного движения.

На передней панели Kia EV4 установили три дисплея Фото: Kia

Силовой установкой поделился электрокроссовер Kia EV3. Модель оснащена 204-сильным мотором: хэтчбек разгоняется до 100 км/ч за 7,4 с, а седан — за 7,7 с. Максимальная скорость ограничена на 170 км/ч.

На выбор предлагаются батареи емкостью 58,3 и 81,4 кВт∙ч. В первом случае запас хода составляет 410-430 км, во втором — 590-630 км. Быстрая зарядка на 80% занимает примерно полчаса.

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Kia PV5

Коммерческий электромобиль Kia PV5 также выйдет на рынок в 2025 году и будет стоить от 30 000 евро. 4,7-метровую модель предложат в нескольких кузовных вариантах: двухместный фургон с 5,1-кубовым грузовым отсеком, минивэн на 5 или 6 мест и голое шасси, на которое можно устанавливать различные модули.

Kia PV5 будут выпускать в пассажирской и грузовой версиях Фото: Kia

Новый Kia PV5 получил цифровой щиток приборов и 12,9-дюймовый сенсорный дисплей. Пассажирский вариант имеет подогрев передних и задних кресел, а также систему доступа со смартфона.

Запас хода Kia PV5 достигает 400 км В салоне установлены два экрана Пассажирский минивэн Kia PV5 Фургон Kia PV5

Все электромобили Kia PV5 оснащены 163-сильным мотором. На выбор предложат батареи на 43,3 51,5 и 7,12 кВт∙ч, а запас хода составит до 400 км. Быстро зарядить электрокар на 80% можно за 30 минут, также есть функция двунаправленной зарядки — можно питать от авто электроприборы.

Между прочим, недавно на рынок вышел первый рамный пикап Kia.

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