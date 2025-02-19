Цена $20 000 и запас хода более 500 км: рассекречен дешевый электрический седан BYD (фото)

Новый BYD Seal 08 — недорогой 4,7-метровый седан D-класса с обтекаемым дизайном. Китайский электрокар предложат в версиях на 150 и 218 сил с запасом хода до 545 км.

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В интернет попали первые фото BYD Seal 08. Доступный электрический седан начнут продавать в Китае до конца года по цене до 150 000 юаней ($20 500), а позже ожидается его экспорт в другие страны. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый BYD Seal 08 — электромобиль D-класса, выдержанный в новом фирменном стиле. Он заметно отличается внешне от аналогичного по размеру BYD Seal 05, который недавно вывели на рынок.

В дизайне BYD Seal 08 стало больше граней, а профиль стал более клиновидным. Выраженный "нос" сочетается с крупными раскосыми фарами.

Запас хода электрокара достигнет 545 км Фото: CarNewsChina

Габариты BYD Seal 08 2025:

длина — 4720 мм;

ширина — 1880 мм;

высота — 1495 мм;

колесная база — 2820 мм;

масса — 1670-1800 кг.

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Салон BYD Seal 08 еще не показали, зато рассекретили характеристики электрокара. Модель предложат в двух переднеприводных версиях:

150 л. с., батарея емкостью 46 кВт∙ч, максимальная скорость 180 км/ч, запас хода 470 км;

218 л. с., батарея емкостью 56,6 кВт∙ч, максимальная скорость 180 км/ч, запас хода 545 км.

Кстати, недавно показали и флагманские электромобили BYD мощностью более 1000 сил.

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