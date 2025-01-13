Мощность — более 1000 сил: рассекречены два новых электромобиля BYD (фото)

BYD готовит большие электрические седан и кроссовер. Новые модели предложат в версиях мощностью до 1100 сил, а разгон до 100 км/ч займет 2,7 с.

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В интернет попали фото двух новых электрокаров BYD. Седан BYD Han L и родственный кроссовер Tang L презентуют уже в ближайшее время. Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Новый BYD Tang L — большой семейный кроссовер, а Han L — седан Е-класса. Оба авто достигают 5 метров в длину, а их колесная база — почти 3 м.

BYD Tang L можно дополнить дроном с док-станцией на крыше Фото: CarNewsChina

Электромобили BYD Han L и Tang L выдержаны в новом фирменном стиле, который дебютировал на модели Song L. Во внешности стало больше граней, а узкие фары авто соединены изогнутым молдингом. Фонари растянуты на всю ширину кузова.

BYD Han L Фото: CarNewsChina

Салон авто не показали, однако известно, что электромобили BYD получат узкий цифровой щиток приборов и большой тачскрин. Кроссовер BYD Tang L за доплату будут оснащать беспилотником с док-станцией на крыше.

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Новые BYD Tang L и Han L дебютируют в двух сверхмощных электрических версиях — заднеприводной 680-сильной и полноприводной 1100-сильной. Более мощный вариант сможет стартовать до сотни за 2,7 с.

Топовая версия BYD Han L сможет стартовать до 100 км/ч за 2,7 с Фото: CarNewsChina

Кроме того, ожидаются плагин-гибридные версии с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой на 156 л.с. Заднеприводный вариант получит один 272-сильный электромотор, а полноприводный — два (общая мощность — 544 л.с.). Запас хода на электротяге составит 135-165 км.

Кстати, недавно рассекретили мощный электрифицированный кроссовер BYD для семьи.

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