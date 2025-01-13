Потужність – понад 1000 сил: розсекречено два нових електромобілі BYD (фото)
BYD готує великі електричні седан та кросовер. Нові моделі запропонують у версіях потужністю до 1100 сил, а розгін до 100 км/год займе 2,7 с.
В інтернет потрапили фото двох нових електрокарів BYD. Седан BYD Han L та споріднений кросовер Tang L презентують уже найближчим часом. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий BYD Tang L – великий сімейний кросовер, а Han L – седан Е-класу. Обидва авто сягають 5 метрів завдовжки, а їх колісна база – майже 3 м.
Електромобілі BYD Han L і Tang L витримані у новому фірмовому стилі, який дебютував на моделі Song L. У зовнішності стало більше граней, а вузькі фари авто з’єднані вигнутим молдингом. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.
Салон авто не показали, проте відомо, що електромобілі BYD отримають вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Кросовер BYD Tang L за доплату оснащатимуть безпілотником із док-станцією на даху.
Нові BYD Tang L і Han L дебютують у двох надпотужних електричних версіях – задньопривідній 680-сильній та повнопривідній 1100-сильній. Потужніший варіант зможе стартувати до сотні за 2,7 с.
Крім того, очікуються плагін-гібридні версії з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 156 к. с. Задньопривідний варіант отримає один 272-сильний електромотор, а повнопривідний – два (загальна потужність – 544 к. с.). Запас ходу на електротязі складе 135-165 км.
До речі, нещодавно розсекретили потужний електрифікований кросовер BYD для сім'ї.
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