Потужність – понад 1000 сил: розсекречено два нових електромобілі BYD (фото)

BYD готує великі електричні седан та кросовер. Нові моделі запропонують у версіях потужністю до 1100 сил, а розгін до 100 км/год займе 2,7 с.

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В інтернет потрапили фото двох нових електрокарів BYD. Седан BYD Han L та споріднений кросовер Tang L презентують уже найближчим часом. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Новий BYD Tang L – великий сімейний кросовер, а Han L – седан Е-класу. Обидва авто сягають 5 метрів завдовжки, а їх колісна база – майже 3 м.

BYD Tang L можна доповнити дроном із док-станцією на даху Фото: CarNewsChina

Електромобілі BYD Han L і Tang L витримані у новому фірмовому стилі, який дебютував на моделі Song L. У зовнішності стало більше граней, а вузькі фари авто з’єднані вигнутим молдингом. Ліхтарі розтягнуті на всю ширину кузова.

BYD Han L Фото: CarNewsChina

Салон авто не показали, проте відомо, що електромобілі BYD отримають вузький цифровий щиток приладів та великий тачскрін. Кросовер BYD Tang L за доплату оснащатимуть безпілотником із док-станцією на даху.

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Нові BYD Tang L і Han L дебютують у двох надпотужних електричних версіях – задньопривідній 680-сильній та повнопривідній 1100-сильній. Потужніший варіант зможе стартувати до сотні за 2,7 с.

Топова версія BYD Han L зможе стартувати до 100 км/год за 2,7 с Фото: CarNewsChina

Крім того, очікуються плагін-гібридні версії з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою на 156 к. с. Задньопривідний варіант отримає один 272-сильний електромотор, а повнопривідний – два (загальна потужність – 544 к. с.). Запас ходу на електротязі складе 135-165 км.

До речі, нещодавно розсекретили потужний електрифікований кросовер BYD для сім'ї.

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