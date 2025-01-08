Стрибає та їздить на автопілоті: BYD показав можливості свого першого суперкара (відео)

Електричний суперкар BYD Yangwang U9 отримав "розумну" активну підвіску, яка дозволяє автомобілю стрибати. Крім того, авто оснащене системою автономного руху.

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Новий BYD Yangwang U9 продемонстрував свої можливості. Перший суперкар китайської марки навчили стрибати. Про це повідомляє сайт Carscoops.

У короткому відео показали випробування BYD Yangwang U9 на тестовому полігоні. Спортивний електромобіль розганяється до 120 км/год і спочатку перестрибує 2,5-метрову яму з водою, а потім – 4-метрові ділянки з шипами та фарбою.

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Суперкар BYD Yangwang U9 здатен стрибати завдяки "розумній" активній пневмопідвісці з індивідуальним керуванням для кожного колеса. Авто також може танцювати.

Примітно, що у відеоролику електромобіль BYD Yangwang U9 пересувався без водія, адже оснащений системою автономного руху.

Суперкар уже надійшов у продаж Фото: скриншот / YouTube

Нагадаємо, що новий BYD Yangwang U9 оснащений чотирма електромоторами загальною потужністю 1306 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 2,36 с і розвинути 309 км/год.

Із батареєю на 80 кВт∙год запас ходу електрокара становить 465 км. Ціна BYD Yangwang U9 стартує з 236 000 доларів.

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