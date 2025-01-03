Застряглий у піску суперкар Ferrari витягувала пара волів (відео)

Індійський мільйонер на суперкарі Ferrari California загруз у піску на пляжі. На допомогу водієві прийшов погонич волів.

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Невдачею завершилася спроба проїхатися на Ferrari по піщаному пляжу в Індії. Суперкар застряв і витягнути його зміг лише віз, запряжений волами. Відео порятунку опублікували у соцмережі X.

Інцидент стався поблизу міста Мумбаї. Мільйонер та блогер Абхішек Югалкішор Тападія вирішив заїхати на громадський пляж Ревданда на своєму кабріолеті Ferrari California T в оригінальному чорно-білому забарвленні.

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553-сильний суперкар Ferrari California T недовго літав по пляжу на великій швидкості – дуже швидко кабріолет застряг у піску. Своїми силами вибратися не вдалося і довелося кликати на допомогу.

Воли змогли витягнути Ferrari California Фото: Скріншот

Поруч проїжджав віз, запряжений парою волів. Саме він і зміг взяти Ferrari California T на буксир і витягнути його з піску.

Відео з порятунком суперкара дуже швидко розлетілося соцмережами. На нього звернули увагу в місцевій поліції та висунули власнику Ferrari обвинувачення в небезпечній їзді. Тепер йому загрожує штраф.

До речі, нещодавно журналісти під час тест-драйву розбили новітній суперкар Ferrari за 400 000 євро.

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