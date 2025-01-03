Застрявший в песке суперкар Ferrari вытаскивала пара волов (видео)

Индийский миллионер на суперкаре Ferrari California увяз в песке на пляже. На помощь водителю пришел погонщик волов.

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Неудачей завершилась попытка проехаться на Ferrari по песчаному пляжу в Индии. Суперкар застрял и вытащить его смогла только телега, запряженная волами. Видео спасения опубликовали в соцсети X.

Инцидент произошел вблизи города Мумбаи. Миллионер и блогер Абхишек Югалкишор Тападия решил заехать на общественный пляж Ревданда на своем кабриолете Ferrari California T в оригинальной черно-белой расцветке.

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553-сильный суперкар Ferrari California T недолго летал по пляжу на большой скорости — очень быстро кабриолет застрял в песке. Своими силами выбраться не удалось и пришлось звать на помощь.

Волы смогли вытащить Ferrari California Фото: Скриншот

Рядом проезжала телега, запряженная парой волов. Именно она и смогла взять Ferrari California T на буксир и вытащить его из песка.

Видео со спасением суперкара очень быстро разлетелось по соцсетям. На него обратили внимание в местной полиции и выдвинули владельцу Ferrari обвинения в опасной езде. Теперь ему грозит штраф.

Кстати, недавно журналисты во время тест-драйва разбили новейший суперкар Ferrari за 400 000 евро.

Также Фокус рассказывал, что коллекционный Ford Mustang разбили прямо в автосалоне.