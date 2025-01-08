Прыгает и ездит на автопилоте: BYD показал возможности своего первого суперкара (видео)

Электрический суперкар BYD Yangwang U9 получил "умную" активную подвеску, которая позволяет автомобилю прыгать. Кроме того, авто оснащено системой автономного движения.

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Новый BYD Yangwang U9 продемонстрировал свои возможности. Первый суперкар китайской марки научили прыгать. Об этом сообщает сайт Carscoops.

В коротком видео показали испытания BYD Yangwang U9 на тестовом полигоне. Спортивный электромобиль разгоняется до 120 км/ч и сначала перепрыгивает 2,5-метровую яму с водой, а затем — 4-метровые участки с шипами и краской.

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Суперкар BYD Yangwang U9 способен прыгать благодаря "умной" активной пневмоподвеске с индивидуальным управлением для каждого колеса. Авто также может танцевать.

Примечательно, что в видеоролике электромобиль BYD Yangwang U9 передвигался без водителя, ведь оснащен системой автономного движения.

Суперкар уже поступил в продажу Фото: скриншот / YouTube

Напомним, что новый BYD Yangwang U9 оснащен четырьмя электромоторами общей мощностью 1306 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 2,36 с и развить 309 км/ч.

С батареей на 80 кВт∙ч запас хода электрокара составляет 465 км. Цена BYD Yangwang U9 стартует с 236 000 долларов.

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