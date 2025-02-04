Цена $12 500 и запас хода 2000 км: BYD выпустил электрифицированный аналог VW Jetta (фото)

Седан BYD Seal 05 — обтекаемая модель С-класса с плагин-гибридной установкой. Авто способно проехать до 90 км на электротяге и расходует 2,95 л на 100 км.

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На рынок выходит новый BYD Seal 05. Бюджетный электрифицированный седан будет продаваться в Китае по цене от 89 800 до 109 800 юаней ($12 500 — 15 000). Об этом сообщает сайт CarNewsChina.

Авто оснастили плагин-гибридной установкой Фото: BYD Auto

Седан BYD Seal 05 — недорогая модель С-класса размером с Volkswagen Jetta. Авто отличается обтекаемым дизайном с выраженным "носом" и раскосыми фарами.

Габариты BYD Seal 05 2025:

длина — 4780 мм;

ширина — 1837 мм;

высота — 1515 мм;

колесная база — 2718 мм;

масса — 1480-1580 кг.

На передней панели установлено два дисплея Фото: BYD Auto

В салоне BYD Seal 05 установили цифровой щиток приборов и большой тачскрин. На центральной консоли обращает внимание оригинальный круглый блок кнопок.

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Новый BYD Seal 05 является плагин-гибридом: он оснащен 1,5-литровой бензиновой четверкой мощностью 99 л.с. и 151-сильным электромотором.

Фото: BYD Auto

На выбор предлагают батареи емкостью 7,7 и 15,9 кВт∙ч: запас хода в электрическом режиме составляет 43 и 90 км, соответственно. Средний расход топлива составляет 2,95 л/100 км, а всего на бензине и электротяге седан способен преодолеть до 2000 км.

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