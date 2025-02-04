Ціна $12 500 і запас ходу 2000 км: BYD випустив електрифікований аналог VW Jetta (фото)

Седан BYD Seal 05 — обтічна модель С-класу з плагін-гібридною установкою. Авто здатне проїхати до 90 км на електротязі і витрачає 2,95 л на 100 км.

Related video

На ринок виходить новий BYD Seal 05. Бюджетний електрифікований седан продаватимуть у Китаї за ціною від 89 800 до 109 800 юанів ($12 500 – 15 000). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Авто оснастили плагін-гібридною установкою Фото: BYD Auto

Седан BYD Seal 05 — недорога модель С-класу розміром із Volkswagen Jetta. Авто вирізняється обтічним дизайном із вираженим "носом" та розкосими фарами.

Габарити BYD Seal 05 2025:

довжина — 4780 мм;

ширина — 1837 мм;

висота — 1515 мм;

колісна база — 2718 мм;

маса — 1480-1580 кг.

На передній панелі встановлено два дисплеї Фото: BYD Auto

У салоні BYD Seal 05 встановили цифровий щиток приладів і великий тачскрін. На центральній консолі звертає увагу оригінальний круглий блок кнопок.

Важливо

В Україні з'явився розкішний електрифікований мінівен від BYD і Mercedes (фото)

Новий BYD Seal 05 є плагін-гібридом: він оснащений 1,5-літровою бензиновою четвіркою потужністю 99 к. с. та 151-сильним електромотором.

Фото: BYD Auto

На вибір пропонують батареї ємністю 7,7 та 15,9 кВт∙год: запас ходу в електричному режимі складає 43 та 90 км, відповідно. Середня витрата пального становить 2,95 л/100 км, а загалом на бензині та електротязі седан здатен подолати до 2000 км.

Раніше Фокус розповідав про нові електромобілі BYD потужністю 1100 сил.

Також ми писали про оригінальний гібридний седан-кросовер Toyota в Києві.