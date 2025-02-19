Ціна $20 000 і запас ходу понад 500 км: розсекречено дешевий електричний седан BYD (фото)
Новий BYD Seal 08 — недорогий 4,7-метровий седан D-класу із обтічним дизайном. Китайський електрокар запропонують у версіях на 150 і 218 сил із запасом ходу до 545 км.
В інтернет потрапили перші фото BYD Seal 08. Доступний електричний седан почнуть продавати в Китаї до кінця року за ціною до 150 000 юанів ($20 500), а пізніше очікується його експорт у інші країни. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.
Новий BYD Seal 08 – електромобіль D-класу, витриманий у новому фірмовому стилі. Він помітно відрізняється зовні від аналогічного за розміром BYD Seal 05, якого нещодавно вивели на ринок.
У дизайні BYD Seal 08 стало більше граней, а профіль став більш клиновидним. Виражений "ніс" поєднується з крупними розкосими фарами.
Габарити BYD Seal 08 2025:
- довжина — 4720 мм;
- ширина — 1880 мм;
- висота — 1495 мм;
- колісна база — 2820 мм;
- маса — 1670-1800 кг.
Салон BYD Seal 08 ще не показали, зате розсекретили характеристики електрокара. Модель запропонують у двох передньопривідних версіях:
- 150 к. с., батарея ємністю 46 кВт∙год, максимальна швидкість 180 км/год, запас ходу 470 км;
- 218 к. с., батарея ємністю 56,6 кВт∙год, максимальна швидкість 180 км/год, запас ходу 545 км.
До речі, нещодавно показали і флагманські електромобілі BYD потужністю понад 1000 сил.
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