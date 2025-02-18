Потужний і доступний: новий електрокросовер Honda показали до презентації (фото)

Недорогий електрокросовер Honda S7 дебютує в 476-сильній повнопривідній версії. Він зможе стартувати до сотні за 4,6 с і проїжджати до 620 км без підзарядки.

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Опубліковано офіційні фото Honda S7. Електричний кросовер невдовзі почнуть випускати в Китаї на підприємстві Dongfeng-Honda. Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Саме на китайському ринку дебютує нова Honda S7. Її вартість складе 200 000 юанів ($28 000). Кросовер стане однією з шести моделей нового електричного сімейства Honda Ye.

Замість дзеркал заднього виду можна буде замовити камери Фото: Honda

Електромобіль Honda S7 зовні майже не відрізняється він минулорічного передсерійного концепту. Він вирізняється рубаним дизайном із вираженим "носом", високою віконною лінією та великим кутом нахилу задніх стійок даху. Тоненькі фари та ліхтарі з’єднані діодними смугами. Авто має висувні дверні ручки , а за доплату отримає камери замість дзеркал.

Габарити Honda S7 2025:

довжина – 4750 мм;

ширина – 1930 мм;

висота – 1625 мм;

колісна база – 2930 мм;

маса – 2305 кг.

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У салоні вузький цифровий щиток приладів розташований дуже високо, а на центральній панелі встановлено 12,8-дюймовий портретний тачскрін. Розробити мультимедійну систему та технологію напівавтомного руху допомогла компанія Huawei.

Програмне забезпечення авто розробили в Huawei Фото: Honda

Електрокросовер Honda S7 дебютує у повнопривідній двомоторній версії на 476 к. с. Він зможе розганятися до 100 км/год за 4,6 с, а його максимальну швидкість обмежать на 180 км/год.

Пізніше з’явиться задньопривідна 272-сильна версія. Усі Honda S7 отримають батарею ємністю 90 кВт∙год, а запас ходу сягне 620 км.

До речі, нещодавно на ринок вийшов новий кросовер Honda, підготовлений до бездоріжжя.

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