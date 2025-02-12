На ринок виходить брутальний кросовер Honda, який не боїться бездоріжжя (фото)

Honda Passport нової генерації багатше оснащена та краще пристосована до бездоріжжя. Кросовер оснащений 285-сильним V6.

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Нова Honda Passport четвертого покоління надійшла у продаж. Кросовер продаватимуть за ціною від 44 750 доларів. Про це повідомляється на офіційному сайті Honda.

Кросовер Honda Passport залишається компактнішим побратимом моделі Pilot, проте тепер більше відрізняється від нього зовні. Дизайн авто став брутальнішим.

Кросовер підготували до бездоріжжя Фото: Honda

У салоні встановили цифрова панель приладів та 12,3-дюймовий тачскрін. Кросовер став просторішим, зріс і об’єм його багажника.

Базова комплектація Honda Passport 2025 включає 8 подушок безпеки електроприводи крісел та дверей багажника, підігрів сидінь, Wi-Fi, бездротову зарядку смартфонів, набір систем безпеки та адаптивний круїз-контроль із режимом для заторів.

Топовий варіант TrailSport Elite за $52 450 також отримав безключовий доступ, обігрів керма, вентиляцію крісел, аудіосистему Bose із 12 динаміками та камери кругового огляду зі спеціальним позашляховим режимом.

Комплектацію авто розширили Фото: Honda

Під капотом встановили 3,5-літровий V6 нового покоління на 285 к. с. У парі з ним працює 10-ступінчастий автомат, а повний привід доповнений векторизацією тяги.

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Нова Honda Passport тепер ще більше орієнтована на бездоріжжя, тому отримала систему допомоги на спуску та набір режимів для різних типів дорожнього покриття.

Салон став просторішим Фото: Honda

У версіях TrailSport і TrailSport Elite кліренс збільшено до 211 мм, додано захист днища, 18-дюймові позашляхові шини та посилену підвіску.

До речі, позашляхова модифікація невдовзі з'явиться в Honda CR-V.

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