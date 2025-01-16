Honda відродить культову молодіжну модель у новому форматі (фото)

Нова Acura RSX стане електричним купе-кросовером з обтічним дизайном. Авто отримає мультимедійну систему зі штучним інтелектом.

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Acura RSX повернеться на ринок. Молодіжну модель відродять у форматі електрокросовера та почнуть продавати з початку 2026 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Honda.

Показали і перше фото Acura RSX. Це компактний купе-кросовер зі стрімким силуетом. У нього аркоподібний дах, висока віконна лінія та загострена задня частина. Ліхтарі з’єднані діодною смугою.

Acura RSX випускали з 2001 по 2006 рік Фото: Acura

Заявлено, що кросовер Acura RSX збудують на повністю новій платформі, яку також використовуватимуть електромобілі Honda 0. Крім того, в них запозичать мультимедійну систему Asimo зі штучним інтелектом.

Характеристики Acura RSX 2026 не розкривають, проте відомо, що Honda 0 запропонують у версіях потужністю 241 та 482 к. с. із батареями ємністю 80 і 100 кВт∙год.

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Нагадаємо, що оригінальна Acura RSX випускалася з 2001 по 2006 рік. Молодіжне купе було версією культової Honda Integra для північноамериканського ринку. Його комплектували 2,0-літровими бензиновими двигунами потужністю від 160 до 220 сил.

До речі, нещодавно Honda відродила ще одну знамениту модель – купе Prelude.

Також Фокус писав, що Honda може випустити великий позашляховик.