Honda відродить культову молодіжну модель у новому форматі (фото)
Нова Acura RSX стане електричним купе-кросовером з обтічним дизайном. Авто отримає мультимедійну систему зі штучним інтелектом.
Acura RSX повернеться на ринок. Молодіжну модель відродять у форматі електрокросовера та почнуть продавати з початку 2026 року. Про це повідомляється на офіційному сайті Honda.
Показали і перше фото Acura RSX. Це компактний купе-кросовер зі стрімким силуетом. У нього аркоподібний дах, висока віконна лінія та загострена задня частина. Ліхтарі з’єднані діодною смугою.
Заявлено, що кросовер Acura RSX збудують на повністю новій платформі, яку також використовуватимуть електромобілі Honda 0. Крім того, в них запозичать мультимедійну систему Asimo зі штучним інтелектом.
Характеристики Acura RSX 2026 не розкривають, проте відомо, що Honda 0 запропонують у версіях потужністю 241 та 482 к. с. із батареями ємністю 80 і 100 кВт∙год.
Нагадаємо, що оригінальна Acura RSX випускалася з 2001 по 2006 рік. Молодіжне купе було версією культової Honda Integra для північноамериканського ринку. Його комплектували 2,0-літровими бензиновими двигунами потужністю від 160 до 220 сил.
До речі, нещодавно Honda відродила ще одну знамениту модель – купе Prelude.
Також Фокус писав, що Honda може випустити великий позашляховик.