Honda возродит культовую молодежную модель в новом формате (фото)

Новая Acura RSX станет электрическим купе-кроссовером с обтекаемым дизайном. Авто получит мультимедийную систему с искусственным интеллектом.

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Acura RSX вернется на рынок. Молодежную модель возродят в формате электрокроссовера и начнут продавать с начала 2026 года. Об этом сообщается на официальном сайте Honda.

Показали и первое фото Acura RSX. Это компактный купе-кроссовер со стремительным силуэтом. У него аркообразная крыша, высокая оконная линия и заостренная задняя часть. Фонари соединены диодной полосой.

Acura RSX выпускали с 2001 по 2006 год Фото: Acura

Заявлено, что кроссовер Acura RSX построят на полностью новой платформе, которую также будут использовать электромобили Honda 0. Кроме того, у них позаимствуют мультимедийную систему Asimo с искусственным интеллектом.

Характеристики Acura RSX 2026 не раскрываются, однако известно, что Honda 0 предложат в версиях мощностью 241 и 482 л. с. с батареями емкостью 80 и 100 кВт∙ч.

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Напомним, что оригинальная Acura RSX выпускалась с 2001 по 2006 год. Молодежное купе было версией культовой Honda Integra для североамериканского рынка. Его комплектовали 2,0-литровыми бензиновыми двигателями мощностью от 160 до 220 сил.

Кстати, недавно Honda возродила еще одну знаменитую модель — купе Prelude.

Также Фокус писал, что Honda может выпустить большой внедорожник.