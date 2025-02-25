Вдвое дешевле Tesla Cybertruck: дебютировал корейский электропикап за $33 500 (фото)

Электромобиль KGM Musso EV отличается брутальным дизайном и неплохо оснащен. Недорогой пикап выпускают в версиях на 207 и 413 сил с запасом хода до 401 км.

Related video

Южнокорейский автопроизводитель KG Mobility (KGM), ранее известный как SsangYong, представил свой первый электропикап Musso EV. На родине модель уже поступила в продажу по цене от 48 миллионов вон ($33 500), то есть она в 2,5 раза дешевле Tesla Cybertruck. Ее подробности раскрыли на официальном сайте KGM.

Электрокар получил массивный обвес Фото: SsangYong

Электрический пикап не имеет ничего общего с дизельным тезкой KGM/SsangYong Musso, который продается в Украине. Вместо этого он построен на платформе кроссовера KGM Torres (он также представлен на нашем рынке, но в бензиновом исполнении).

Родство с Torres просматривается в дизайне авто, причем больше всего две модели похожи в анфас. Пикап KGM Musso EV имеет двухуровневую оптику и массивный передний бампер. У него выраженные колесные арки и пластиковый защитный обвес.

Запас хода пикапа достигает 400 км Фото: SsangYong

Детали салона KGM Musso EV также позаимствовали у Torres. Он стал донором передней панели с двумя 12,3-дюймовыми экранами и двухъярусной центральной консоли. А вот оригинальный шестиугольный руль знаком по новому KGM Actyon.

В салоне установлен нестандартный руль Фото: SsangYong

Начальная комплектация KGM Musso EV включает диодные фары, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, камеру, подогрев передних сидений и руля, системы автоматического торможения и удержания в полосе движения. Топовый вариант добавляет кожаный салон и подогрев задних кресел.

Важно

Их выпустили всего 1500: в Киеве появился заряженный 700-сильный пикап за $100 000 (фото)

Базовый переднеприводный электромобиль KGM Musso EV оснащен 207-сильным мотором от Torres EVX, а вот для топовой версии отдельно разработали 413-сильную полноприводную установку. Грузоподъемность авто составляет 500 кг.

Грузоподъемность пикапа составляет 500 кг. Фото: SsangYong

Все пикапы KGM Musso EV получили батарею емкостью 80,6 кВт∙ч. Запас хода пока заявлен только для переднеприводной версии — 401 км.

Кстати, недавно в продажу поступил еще один корейский пикап — новый Kia Tasman. Он пока доступен в бензиновой и дизельной версиях, но скоро ожидается и электрокар.

Также Фокус рассказывал о дешевом электромобиле BYD за 20 000 долларов с запасом хода более 500 км.