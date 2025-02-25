Удвічі дешевший за Tesla Cybertruck: дебютував корейський електропікап за $33 500 (фото)

Електромобіль KGM Musso EV вирізняється брутальним дизайном та непогано оснащений. Недорогий пікап випускають у версіях на 207 і 413 сил із запасом ходу до 401 км.

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Південнокорейський автовиробник KG Mobility (KGM), раніше відомий як SsangYong, представив свій перший електропікап Musso EV. На батьківщині модель уже надійшла в продаж за ціною від 48 мільйонів вон ($33 500), тобто вона у 2,5 раза дешевша за Tesla Cybertruck. Її подробиці розкрили на офіційному сайті KGM.

Електрокар отримав масивний обвіс Фото: SsangYong

Електричний пікап не має нічого спільного із дизельним тезкою KGM/SsangYong Musso, який продається в Україні. Натомість він збудований на платформі кросовера KGM Torres (він також представлений на нашому ринку, але в бензиновому виконанні).

Спорідненість із Torres проглядається в дизайні авто, причому найбільше дві моделі схожі в анфас. Пікап KGM Musso EV має дворівневу оптику та масивний передній бампер. У нього виражені колісні арки та пластиковий захисний обвіс.

Запас ходу пікапа сягає 400 км Фото: SsangYong

Деталі салону KGM Musso EV також запозичили в Torres. Він став донором передньої панелі з двома 12,3-дюймовими екранами та двоярусної центральної консолі. А от оригінальне шестикутне кермо знайоме за новим KGM Actyon.

У салоні встановлено нестандартне кермо Фото: SsangYong

Початкова комплектація KGM Musso EV включає діодні фари, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль, камеру, підігрів передніх сидінь та керма, системи автоматичного гальмування та утримання в смузі руху. Топовий варіант додає шкіряний салон та підігрів задніх крісел.

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Базовий передньопривідний електромобіль KGM Musso EV оснащений 207-сильним мотором від Torres EVX, а от для топової версії окремо розробили 413-сильну повнопривідну установку. Вантажопідйомність авто становить 500 кг.

Вантажопідйомність пікапа становить 500 кг Фото: SsangYong

Усі пікапи KGM Musso EV отримали батарею ємністю 80,6 кВт∙год. Запас ходу поки заявлено лише для передньопривідної версії – 401 км.

До речі, нещодавно у продаж надійшов ще один корейський пікап — новий Kia Tasman. Він поки доступний у бензиновій та дизельній версіях, але скоро очікується і електрокар.

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