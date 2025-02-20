Недорогой коммерческий электрокар Kia рассекретили за считанные дни до премьеры (фото)

Коммерческий электромобиль Kia PV5 отличается футуристическим дизайном. Авто будут выпускать в пассажирской и грузовой модификациях.

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Опубликованы официальные фото Kia PV5. Электрическую модель презентуют 24 февраля в Испании и она станет первенцем в новом коммерческом семействе. Об этом сообщается на сайте южнокорейского автопроизводителя.

Пассажирский вен Kia PV5 Фото: Kia

Новый Kia PV5 — одна из трех электрических моделей, которые покажут в Испании. Кстати, вместе с ним дебютирует недорогой электромобиль Kia EV4.

Kia PV5 показали в двух версиях — пассажирский вен и коммерческий фургон. Конкурентами модели будут Volkswagen ID.Buzz и новые коммерческие электрокары от Renault и Volvo.

Фургон Kia PV5 Фото: Kia

Электромобиль Kia PV5 выдержан в новом рубленном дизайне марки. У него короткий капот, тоненькие светодиодные фары и выраженный пластиковый обвес.

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Обе версии Kia PV5 имеют сдвижные боковые двери. Задние же двери в фургоне распашные, а в вене — поднимаются вверх. Модель будет иметь модульную конструкцию, то есть на ее шасси можно устанавливать различные надстройки.

В основе авто лежит новая электрическая платформа Фото: Kia

Салон и характеристики Kia PV5 пока держат в секрете. Известно, что электрокар построен на новой платформе e-CCPM и поддерживает двунаправленную зарядку (от авто можно питать электроприборы). Запас хода превысит 400 км.

Кстати, недавно на рынок вышел первый рамный пикап Kia. Он доступен в бензиновой и дизельной версиях, а позже появится электрокар.

Также Фокус писал о новом Volkswagen Transporter, который имеет электрическую модификацию.